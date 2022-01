Fórmula E, Diriyah: vote no Fanboost e ajude António Félix da Costa | AutoSport

A temporada oito do campeonato do mundo de Fórmula E já começou. Ontem teve lugar a primeira de duas corridas na Arábia Saudita. Não foi um bom início para António Félix da Costa, mas hoje o piloto tem nova oportunidade e já disse que quer dar a volta com um bom resultado.

Ao votar no piloto português no Fanboost, se ele for um dos cinco pilotos mais votados, terá um impulso extra de potência que pode usar durante a corrida. No ano passado António Félix da Costa foi constantemente dos mais votados e a sua ajuda é fundamental para que o piloto português obtenha um bom resultado na corrida 2 do mundial.

PODE VOTAR AQUI.

HORÁRIO

Sábado, 29/01

12:30h – 14:15h Qualificação

16:30h – 18:30h E-Prix (ronda 2)