Fórmula E, Diriyah, TL2: Dan Ticktum liderou tabela de tempos | AutoSport

Dan Ticktum ( NIO Formula E Team) foi o piloto mais rápido da segunda sessão de treinos do ePrix de Diriyah, com o tempo de 1:10.099s, batendo por 0.203s o experiente Sébastien Buemi (Envision Racing).

Os dois pilotos da NIO, Ticktum e Sérgio Sette Câmara, foram os primeiros a ocupar as primeiras posições da tabela de tempos do treino que antecedeu a sessão de qualificação, mas René Rast (McLaren) ainda conseguiu terminar uma volta com um tempo mais rápido.

Já com toda a potência disponível, Ticktum saltou de novo para a liderança da sessão (1:10.386s), tendo ainda melhorado o anterior registo, que se tornou inalcançável para os seus adversários. Stoffel Vandoorne (DS Penske) ainda conseguiu ser mais rápido em alguns dos setores da volta, mas teve sempre muitas dificuldades com a parte final do traçado saudita, não conseguindo ir além do quarto melhor tempo da sessão, atrás de Mitch Evans (Jaguar TCS Racing).

Com os 20 primeiros carros separados por menos de 1 segundo, António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) foi o 19º da sessão (+0.947s), enquanto o seu companheiro de equipa Pascal Wehrlein terminou com o sexto tempo mais rápido (+0.653s).

A sessão de qualificação terá início às 12h40 (em Portugal continental), com a primeira de duas corridas no traçado saudita neste fim de semana marcada para as 17h03.

