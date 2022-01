Fórmula E, Diriyah: Stoffel Vandoorne conquistou a primeira pole position do ano | AutoSport

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) bateu Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) no duelo final pela primeira pole position do ano do campeonato do mundo FIA de Fórmula E. Com um novo formato, a qualificação foi madrasta para muitos dos pilotos, mas para já parece recolher boas opiniões dos protagonistas. O piloto da Mercedes-EQ Formula E Team não começou a sua volta da melhor forma, com Dennis a ser mais rápido no primeiro setor, mas o piloto da Avalanche Andretti Formula E deixou o carro escorrer um pouco no setor intermédio e perdeu tempo para o adversário. Vandoorne conquistou a melhor posição da grelha para a partida da primeira corrida do ano, que se realiza às 16.30h (hora de Portugal Continental).

António Félix da Costa (DS Techeetah) não teve sorte, já depois do seu companheiro de equipa ter sido eliminado no grupo A, e não avançou para os quartos de final, prejudicado por um erro de Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) que causou bandeiras amarelas no setor onde o piloto português seguia. Assim, o piloto português vai começar da 16ª posição.

Curioso foi o duelo numa das semifinais, que juntou os dois colegas de equipa Mercedes, Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne, obviamente o belga foi o melhor nesta luta.

Antonio Giovinazzi (Dragon / Penske Autosport) será o último colocado na grelha para a sua corrida de estreia na Fórmula E. Entre os rookies deste ano, Oliver Askew (Avalanche Andretti Formula E) será o melhor posicionado na grelha (17º), à frente de Dan Ticktum (NIO 333 Formula E Team) que será o 20º na partida.