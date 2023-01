Fórmula E, Diriyah: Sébastien Buemi regressou às pole position | AutoSport

Sébastien Buemi conquistou a pole position para a primeira de duas corridas do ePrix de Diriyah, depois de bater Jake Hughes. O piloto da Envision Racing registou o tempo final em 1:09.435s, menos 0.060s do que precisou o seu adversário na eliminatória final da sessão de qualificação. É a 15ª pole position de Buemi na Fórmula E, depois de várias épocas sem o conseguir, ele que é um dos pilotos com mais vitórias na competição (13, em igualdade pontual com Lucas di Grassi).

A diferença entre Hughes e Buemi na corrida final foi sempre muito curta, com o piloto da McLaren quase sempre à frente do piloto suíço, mas na parte final foi Buemi o mais rápido, conseguindo mais uma pole position na sua longa carreira na Fórmula E. Jake Hughes conseguiu bater um nome importante do mundial de monolugares elétricos na qualificação – Lucas di Grassi – mas não conseguiu bater Buemi, apenas na sua segunda corrida no campeonato mundial.

António Félix da Costa ficou-se pela primeira fase da qualificação, tendo estado em pista com os restantes pilotos do grupo A, que esteve suspenso alguns minutos após um acidente. O piloto luso vai arrancar do 14º posto da grelha.

Fase de grupos

A sessão de qualificação do Grupo A, com António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) entre os pilotos deste conjunto, foi suspensa durante alguns minutos depois do acidente de Maximilian Günther (Maserati MSG Racing). O piloto da Maserati não conseguiu travar dentro dos limites e bateu fortemente nas proteções da pista, ficando de fora do resto da qualificação. Até essa altura da sessão, era Sacha Fenestraz (Nissan Formula E Team) que liderava a tabela de tempos, com Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team), Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing) e Félix da Costa em posições de passarem aos duelos a eliminar.

O dia continuou a piorar para a Maserati, depois de Mortara ter também batido no muro de proteção da pista saudita com a traseira do monolugar, conseguindo ainda assim ir pelos seus próprios meios para a box da equipa.

Nas voltas finais vários pilotos melhoraram o seu tempo, enquanto Félix da Costa não fez melhor do que o seu registo anterior e ficou fora dos quatro primeiros do grupo. Passaram Hughes com o melhor tempo do Grupo (1:10.269s), com a companhia Oliver Rowland (Mahindra Racing), Dan Ticktum (NIO 333 Racing) e Lucas di Grassi (Mahindra Racing), que surpreendentemente retirou Nick Cassidy do quarto posto quando parecia não ser possível.

Entre os pilotos do segundo grupo, a sessão decorreu sem problemas de maior, mas Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) apanhou um grande susto quando viu Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) muito lento na última curva do traçado saudita e quando este ainda tentou fazer a curva à frente do Porsche do piloto alemão. Wehrlein abortou a tentativa de volta rápida, enquanto o piloto brasileiro começava uma nova volta e tendo sido informado que seria investigado após a sessão.

Em relação aos tempos, os dois pilotos da DS Penske ficaram de fora das eliminatórias, tendo passado à fase seguinte Sam Bird (com o melhor tempo em 1:09.942s) da Jaguar TCS Racing, Sébastien Buemi (Envision Racing), Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) e René Rast (Neom McLaren Formula E Team). Nico Müller (ABT CUPRA Formula E Team) não marcou qualquer tempo na sessão de qualificação, esperando que o seu carro esteja pronto para a corrida depois de um toque no treino que antecedeu esta sessão.

Quartos de final

Para a fase a eliminar tivemos as seguintes parelhas eram as seguintes: Dan Ticktum e Oliver Rowland; Jake Hughes e Lucas di Grassi; Mitch Evans e Sébastien Buemi; René Rast e Sam Bird.

A eliminatória entre Ticktum e Rowland foi uma em que a diferença entre ambos foi maior, com o piloto da NIO 333 Racing a passar à meia final.

Antes da volta rápida, o monolugar de Hughes parecia ter danos de algum contacto com o muro da pista, mas o piloto da McLaren foi sempre mais rápido do que di Grassi, conseguindo uma vaga nas meias finais.

Entre Evans e Buemi, o piloto da Jaguar TCS Racing começou mais rápido, mas o piloto suíço foi capaz de encurtar a diferença, conseguindo mesmo terminar a sua volta com um tempo mais rápido do que Evans.

René Rast e Sam Bird tiveram a eliminatória com a diferença mais curta de todas. Sem cometerem erros de maior, ambos terminaram com tempos muito próximos, mas com vantagem para Bird.

Meias finais

Hughes tocou no muro do traçado e perdeu algum tempo, com Ticktum a passar para a frente durante a volta, mas o piloto da NIO perdeu toda a vantagem na última volta, depois de perder o controlo da traseira do monolugar e teve sorte em não bater no muro perto da linha de meta. Esteve quase, mas o erro retirou-lhe as hipóteses que tinha de bater Hughes.

Buemi e Bird estiveram muito perto durante quase toda a volta, com uma pequena vantagem para o piloto suíço. Ambos os pilotos não erraram e foi Buemi o mais rápido passando à final.