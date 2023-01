Fórmula E, Diriyah: Sam Bird lidera o primeiro treino | AutoSport

Depois do dececionante E-Prix da Cidade do México, no início deste mês – onde, nas suas próprias palavras, tudo o que poderia correr mal correu mal – Sam Bird conseguiu ser o mais rápido na primeira sessão de treino do ePrix de Diriyah. Tendo anteriormente salientado a importância de conseguir o software certo para o Jaguar GEN3, Bird disse à sua equipa após o treino de Diriyah: “É evidente que as mudanças de configuração funcionaram!

Bird foi o mais rápido com o tempo de 1:10.402, seguido na tabela de Jean-Éric Vergne (DS Penske) e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), num belo começo para a Jaguar, depois de um primeiro fim de semana desastroso no México. Stoffel Vandoorne (DS Penske) foi o quarto classificado à frente de Nick Cassidy (Envision Racing) que fechou o top 5.

António Félix da Costa foi apenas 20º (+1.167 do que o líder) e o seu colega de equipa, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) ficou em 16º a 0.827 da melhor marca. Depois de um excelente arranque de época no México para os carros com unidades motrizes Porsche, o fim de semana na Arábia Saudita começa de forma morna, sendo o melhor monolugar com unidades motrizes Porsche apenas 10º graças ao vencedor da última corrida, Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E), a pouco mais de meio segundo do melhor tempo.

Amanhã teremos mais uma sessão de treinos, qualificação e a primeira corrida do fim de semana, de jornada dupla.

Resultados AQUI