Fórmula E, Diriyah: Pascal Wehrlein vence pela segunda vez e reforça liderança | AutoSport

Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) continua a mostrar um ritmo impressionante neste começo de temporada da Fórmula E e venceu pela segunda vez consecutiva, repetindo a vitória de ontem em Diriyah, Arábia Saudita. A Porsche fez um excelente trabalho com o seu Porsche 99X Electric e a unidade motriz germânica venceu as três primeiras corridas do ano.

Wehrlein largou de quinto lugar e depressa se instalou no top 3 e a partir daí a caminhada para a vitória foi imparável. Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) também repetiu a presença no pódio (venceu a primeira corrida e foi segundo ontem) e tendo largado de sexto, acabou em segundo, com uma primeira parte de corrida calma, mas uma segunda parte muito forte. Os homens da McLaren tentaram a vitória, mas Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team) perdeu o primeiro lugar logo no arranque e nunca pareceu ter andamento para a vitória, tal como René Rast (Neom McLaren Formula E Team), que apesar de tudo conseguiu manter o terceiro lugar, depois de uma luta titânica com Sam Bird (Jaguar TCS Racing), que tentou tudo para conseguir um lugar no pódio, sem sucesso. Foi o primeiro pódio da McLaren na Fórmula E, logo na terceira corrida, com a equipa de Woking a mostrar competitiva nestas primeiras corridas.

A Jaguar mostrou bom andamento e boa eficiência, mas não conseguiu melhor que quarto lugar, graças a Bird, com Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) a ter azar no final da corrida. Sasha Fenestraz (Nissan Formula E Team) terminou em oitavo (boa corrida), Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing) foi nono e Dan Ticktum (NIO 333 Racing) deu os primeiros pontos para a NIO 333. António Félix da Costa teve um fim de semana para esquecer e terminou mais uma vez fora dos pontos.

O Filme da corrida

No arranque, Evans largou melhor e passou para a frente da corrida logo na primeira corrida, com Hughes a cair para segundo, com Rast e Wehrlein logo atrás. Mortara, Sebastian Buemi (Envision Racing) e Dennis eram os homens que se seguiam. Félix da Costa era 17 no final da primeira volta.

Evans, Mortara e Wehrlein conseguiram a melhor operação no arranque, conseguindo colocar-se em boa posição para o resto da corrida

A corrida na frente mantinha-se sem grandes novidades no final das primeiras 8 voltas, com Evans na frente a controlar as operações. A meio do pelotão, havia mais animação com algumas manobras. Félix da Costa, que tinha começado em 17º, já era 15º, depois de uma ultrapassagem agressiva a Jean-Éric Vergne (DS Penske). Do grupo da frente, Evans foi o primeiro a passar pelo Attack Mode, usando logo três dos quatro minutos permitidos. Evans perdeu duas posições e Hughes regressou à liderança da prova. Hughes foi ao AM na volta seguinte e acabou por cair na terceira posição, com Rast agora na liderança. Rast foi AM na volta seguinte, mas conseguiu manter-se na frente da corrida, o que abria boas possibilidades para o piloto alemão. Wehrlein começava a mostrar-se e na volta 12 passou Hughes, com o alemão a ter mais 3% de energia face à concorrência que o rodeava, o que o deixava numa excelente posição. Wehrlein passou Evans pouco depois e começava o ataque à liderança de Rast. Félix da Costa era 14º nesta altura.

DENNIS IS UP TO 2ND!



It's @JakeDennis19 vs @PWehrlein at the front in Diriyah again 🤯🤯🤯#DiriyahEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 28, 2023

Wehrlein foi ao AM na volta 16 e usou três minutos na sua primeira passagem. Estava em boa posição para se aproximar de Rast. Rast passou pelo AM uma segunda vez, entregando a liderança a Wehrlein, mas com potência extra para tentar recuperar a posição, o que não aconteceu. AFC tinha subido mais uma posição e era 13º. Wehrlein voltou a passar pelo AM, segurou a liderança e parecia encaminhado para mais uma vitória, enquanto Rast começava a defender-se de Evans, com Hughes agora um pouco mais longe do pódio. Mortara começou a perder muitas posições e caiu de quinto para sétimo em meia volta, com Dennis a passar para quinto, seguido de Bird. O piloto da Avalanche Andretti começava a emular a prestação de ontem e passou Evans pelo terceiro lugar, quando faltavam 15 voltas para o fim da prova. Dennis passou para o segundo lugar na volta seguinte, numa recuperação espantosa, mas ainda sem passar pelo AM. Dennis manteve o segundo lugar mesmo após ativar o AM, enquanto atrás de si tínhamos Rast, Bird e Evans, com a dupla da Jaguar a trocar posições.

SAFTEY CAR!@Nico_Mueller goes off at Turn 16 and closes the pack right back up!



Pascal Wehrlein currently leads Jake Dennis and Sam Bird.#DiriyahEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 28, 2023

Na volta 26, Wehrlein liderava, seguido de Dennis com Bird agora no terceiro lugar, tendo passado Rast e alcançado o pódio provisório. Foi nesta volta que Nico Muller (ABT CUPRA Formula E Team) foi contra as proteções da pista na curva 18, o que motivou a entrada do Safety Car. Bird ainda tinha de ir duas vezes ao AM e Dennis tinha de ir mais uma vez.

No recomeço da prova, Wehrlein manteve a liderança, mas Bird pressionava Dennis, com Rast atrás, atacado por Evans. AFC mantinha-se em 13º. Dennis e Bird foram ao AM e se o primeiro manteve o lugar, Bird ficou atrás de Rast, que regressou ao terceiro posto. Mas Bird tinha mais energia que o piloto da McLaren, pelo que tinha vantagem. Bird tentou passar Rast, mas falhou a travagem na curva 18 e perdeu tempo para Rast.

Foi adicionada mais uma volta devido à entrada do Safety Car e Wehrlein caminhava para mais uma vitória, seguido de Dennis enquanto Rast se defendia de Bird, que tinha mais 2% de energia que o alemão McLaren. Mais atrás o cenário era semelhante, com Hughes a defender-se de Evans.

A bandeira de xadrez foi mostrada pouco depois e Wehrlein venceu, seguido de Dennis e Rast a completar o top 3, à frente de Bird que não conseguiu encontrar forma de passar Rast. A cena mais caricata aconteceu na luta pelo quinto. Hughes ficou sem energia em cima da linha de meta e Evans não teve outra hipótese senão empurrar o seu adversário. Com isso, Hughes terminou em quinto, Buemi aproveitou e foi sexto e Evans caiu para sétimo. Fenestraz, Mortara e Ticktum completaram o top 10. António Félix da Costa terminou em 12º.