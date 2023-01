Fórmula E, Diriyah: Pascal Wehrlein bate Jake Dennis pela vitória na corrida | AutoSport

Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) tentou a vitória no primeiro ePrix da época no México, mas Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) foi o mais forte. Na segunda ronda da temporada em Diriyah os dois pilotos voltaram a discutir a vitória vindos da posições do meio da grelha de partida, tendo o alemão da Porsche “vingado” a corrida inaugural numa prova muito bem disputada por uma série de pilotos. Jake Dennis mantém a liderança no campeonato por um ponto de vantagem sobre… Pascal Wehrlein.

Sébastien Buemi (Envision Racing) foi o primeiro líder da corrida dando seguimento à excelente pole position conquistada, aguentando a pressão inicial de Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team) – a surpresa na qualificação – mas foi um rápido Sam Bird (Jaguar TCS Racing) que alcançou o primeiro posto e por lá ficou durante grande parte da corrida, até que Pascal Wehrlein assumiu as despesas da casa e teimou na ultrapassagem ao piloto da Jaguar, com Dennis a fazer uma corrida inteligente que lhe permitiu alcançar a vice-liderança final, com Bird a cair para o terceiro lugar do pódio. Mais uma corrida com a Porsche na frente das operações, apesar das unidades motrizes da Jaguar parecerem ter estado melhores durante a qualificação e fase iniciar da corrida.

Buemi terminou a prova fora do pódio, à frente de René Rast (Neom McLaren Formula E Team) e Nick Cassidy (Envision Racing), enquanto Jean-Éric Vergne (DS Penske) ainda conseguiu ultrapassar Jake Hughes para terminar no sétimo posto. Hughes partiu de segundo e terminou no oitavo posto, com André Lotterer (Avalanche Andretti Formula E) e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) a fecharem o top 10.

Enquanto Wehrlein gritou de alegria no final da primeira de duas corridas em Diriyah, saiu a “fava” a António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team), que sem poder fugir à confusão nas primeiras curvas da corrida, bateu e foi obrigado a parar na box para substituir a asa dianteira, regressando à prova na cauda do pelotão. Sem mais períodos de Safety Car que o ajudassem a recuperar terreno, não foi além do 18º posto final.

Filme da corrida

António Félix da Costa foi o maior azarado da imensa confusão das primeiras curvas da corrida. Depois de se apagarem os semáforos, a normal troca de posições entre as curvas 1 e 2 levou a que os dois Mahindra à frente do Porsche do piloto luso tocassem, resultando a que Félix da Costa não tivesse qualquer hipótese para escapar ao toque na traseira do monolugar imediatamente à sua frente. Entretanto a direção de corrida fez sair o Safety Car (SC) para ajudar à retirada dos detritos da pista, dando tempo ao piloto luso para parar na box e trocar a asa dianteira, regressando à corrida com uma grande desvantagem. Stoffel Vandoorne (DS Penske), ainda antes da entrada do SC, ultrapassou os dois monolugares da Nissan de Norman Nato e Sacha Fenestraz, passando para o 14º posto.

Na frente do pelotão continuava Sébastien Buemi, mas Jake Hughes foi ultrapassado por Sam Bird na volta seguinte à saída do SC. Enquanto Hughes começou a ficar mais para trás, pressionado por Dan Ticktum (NIO 333 Racing), Bird colocava pressão constante no líder da corrida, Buemi.

Depois de muito pressionar o piloto suíço da Envision, Bird chegou ao primeiro posto da classificação na volta 7 da corrida, tentando Hughes chegar ao monolugar de Buemi.

O pelotão seguia compacto atrás de Bird e qualquer erro pagava-se caro. René Rast travou mais tarde do que devido na curva 1 e foi prontamente ultrapassado por Pascal Wehrlein, que alcançou o quarto posto. O piloto da Porsche tentava alcançar o McLaren de Hughes, enquanto Rast ficou pressionado por Evans e Ticktum, que tinha passado no Attack Mode.

Sacha Fenestraz quando tentou ativar o Attack Mode (AM) bateu no muro de proteção do circuito saudita, levando-o a perder mais posições e baixou para para a 19ª posição.

Por um toque na travagem para a curva 1, após o arranque da corrida, Mitch Evans foi penalizado com 5 segundos adicionados ao seu tempo total.

A chegar à volta 14 a equipa avisou Sam Bird para ativar o Attack Mode, o que aumentou a diferença para os seus mais diretos perseguidores. Apenas Pascal Wehrlein e René Rast (4º e 5º, respetivamente) tinham ativado o AM nesse momento entre os pilotos da frente. Com o aumento de potência no Porsche, Wehrlein tentou atacar Jake Hughes, mas o piloto estreante da McLaren soube defender muito bem. Hughes passou no AM na volta 17, baixando para o quinto posto, atrás do seu companheiro de equipa René Rast.

Faltavam ainda 20 voltas para o final da corrida e Pascal Wehrlein estava de novo com um ritmo muito forte, conseguindo alcançar a traseira do Envision de Sébastien Buemi e lutava pelo segundo posto da classificação, depois de Hughes ter passado a ocupar o quinto posto com o Attack Mode que não fez muito pelo piloto da McLaren. Assim, seguia na frente, com alguma vantagem, Sam Bird, enquanto Buemi era pressionado por Wehrlein e os dois McLaren seguiam juntos, agora com a companhia do monolugar da Andretti de Jake Dennis, no sexto posto depois de largar de 12º da grelha.

Sébastien Buemi ativou o Attack Mode na volta 24, deixando Pascal Wehrlein com Sam Bird pela frente, e tinha mais energia disponível do que o líder e ainda um período de AM para usar. O piloto da Envision ficou à frente dos dois McLaren no terceiro lugar. Este era um ataque sério de Wehrlein, que tentou ultrapassar Bird na penúltima curva da volta 25, mas não conseguiu segurar o monolugar em condições de manter a posição e viu o Jaguar a voltar a assumir o primeiro posto.

Mais atrás, com os McLaren em dificuldades para acompanhar o ritmo dos da frente, juntou-se Nick Cassidy à traseira do Andretti de Dennis. Hughes, antes de ativar pela segunda vez o Attack Mode, foi ultrapassado por Jake Dennis, passando a ocupar o sétimo posto depois de Cassidy o ter deixado para trás na zona de ativação do AM.

A sequência das curvas 18 e 19 era a zona preferencial dos ataques de Wehrlein, mas Sam Bird parecia ter sempre resposta para o alemão. No entanto, com uma manobra arriscada, usando a parte mais suja da pista, Pascal Wehrlein assumiu a liderança do pelotão e travou as intenções de Sam Bird de tentar fazer a ‘tesoura’ na curva seguinte.

Enquanto Sébastien Buemi ativou pela última vez o Attack Mode, permitiu a Jake Dennis assumir o terceiro lugar da classificação, enquanto Nick Cassidy pressionava René Rast pelo quinto lugar.

Nas loucas voltas finais, e enquanto Pascal Wehrlein ativava o AM, Jake Dennis ultrapassou Sam Bird e subiu ao segundo posto, com mais energia disponível do que o líder do pelotão. Uma corrida fantástica dos dois pilotos, que saíram de 9º e 12º da grelha, respetivamente.