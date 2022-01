Fórmula E, Diriyah: Nyck de Vries leva a melhor sobre Stoffel Vandoorne | AutoSport

Um erro de Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) na ativação do Attack Mode, permitiu ao campeão em título da Fórmula E, e companheiro de equipa, Nyck de Vries vencer a primeira corrida do ano. Um bom início de época para a Mercedes, que terminou com os dois pilotos nas duas primeiras posições. Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) terminou no terceiro posto.

António Félix da Costa começou com o pé esquerdo a época oito da Fórmula E. Ainda na curva 1, o piloto português foi “espremido” contra o muro de proteção do circuito saudita, tendo ainda sido tocado por um adversário, o que resultou em danos na suspensão dianteira do monolugar da DS Techeetah. Félix da Costa foi obrigado a abandonar a corrida, num início de temporada frustrante, depois de ter sido prejudicado na qualificação por grupos devido a um acidente.

Os dois Mercedes saltaram para a liderança da corrida, com Nyck de Vries a ultrapassar Jake Dennis na travagem para a curva 1. Lucas di Grassi (ROKiT Venturi Racing) também recuperou posições e saltou para a quinta posição nas voltas iniciais.

Decorridos cerca de 15 minutos da corrida, Robin Frijns (Envision Racing) e Oliver Rowland (Mahindra Racing) envolveram-se na disputa pela posição com toques à mistura, resultando no abandono de Rowland depois de bater no muro. O Safety Car foi acionado e Vandoorne perdeu a vantagem que tinha construído para o seu companheiro de equipa.

Quando o Safety Car saiu de pista, o piloto belga da Mercedes voltou a sair bem e segurou a sua liderança até cometer um erro na entrada da zona de ativação do Attack Mode. Vandoorne não passou pelos sensores e perdeu a posição para De Vries, além de não ter cumprido o Attack Mode. Na mesma altura, Dennis também ativou o Attack Mode, perdendo a posição para André Lotterer (TAG Heuer Porsche Formula E Team). O britânico da Avalanche Andretti não conseguiu recuperar a posição durante o tempo que tinha mais energia ativa e Lotterer manteve o terceiro posto.

Com menos de 15 minutos para o fim da primeira corrida do ano, Dennis tentou ultrapassar Lotterer travando depois do alemão, mas teve de sair pela escapatória, voltando a ceder o terceiro posto e ficando sob pressão de Sam Bird (Jaguar TCS Racing), que seguia no quinto posto. Dennis tentou novamente a ultrapassagem e conseguiu concluir a manobra, passando Lotterer a estar pressionado por Bird. O piloto da Porsche perdeu muitas posições na fase final da corrida, possivelmente devido a algum dano no carro depois da luta com Dennis.