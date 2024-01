Fórmula E, Diriyah: Nick Cassidy triunfa; Félix da Costa foi 14º classificado | AutoSport

Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) venceu a segunda corrida do E-Prix de Diriyah, terceira prova da temporada 10 do Campeonato do Mundo de Fórmula E, batendo Robin Frijns (Envision Racing) e o polesitter Oliver Rowland (Nissan Formula E Team).

O piloto neozelandês passou para a frente da classificação após as primeiras ativações do Attack Mode pelos seus adversários, quando seguia no terceiro posto, e a partir desse momento geriu o seu ritmo e gasto de energia, conseguindo aguentar até à bandeira de xadrez o primeiro lugar. Frijns tinha conseguido ultrapassar Rowland na travagem para a curva 1, logo após a partida.

António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) tinha uma missão complicada ao largar do fundo da grelha após uma má qualificação, conseguiu subir na classificação na volta de abertura, terminando a corrida na 14ª posição da classificação.

Sem Sébastien Buemi (Envision Racing), uma vez que a equipa não conseguiu recuperar o carro a tempo da corrida depois dos danos sofridos no acidente da sessão de qualificação, apenas 21 carros estavam presentes na grelha de partida, com António Félix da Costa a ocupar o 21º posto.

Na confusão da travagem para a primeira curva, Frijns passou para a liderança do pelotão, seguido de Rowland e Cassidy. Os três pilotos estiveram lado a lado por alguns momentos depois de um mau arranque de Rowland, mas foi o piloto da Envision que saiu melhor dessa situação. Também Félix da Costa subiu três postos na primeira volta, passando a rodar no 18º posto, enquanto Dan Ticktum (ERT Formula E Team) teve de parar na box para troca da frente danificada do seu monolugar.

Depois de Rowland ter ativado o primeiro Attack Mode, foi a vez do líder da classificação o ter feito, perdendo Frijns a posição apenas para Cassidy, que ainda não o tinha ativado, na volta 6. O piloto da Nissan Formula E Team passou pela segunda e última ativação de Attack Mode logo de seguida ao primeiro, perdendo o terceiro posto para Stoffel Vandoorne (DS Penske).

Conseguindo ganhar vantagem suficiente para manter o primeiro lugar na ativação do Attack Mode, Nick Cassidy continuava na liderança quando Frijns passou novamente pela zona de ativação na volta 8.

Ainda antes do final da primeira metade da corrida, a manobra de ultrapassagem de Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) a Sérgio Sette Câmara (ERT Formula E Team) não foi feliz para o alemão, que abriu a trajetória na saída da curva 1, com o piloto brasileiro incapaz de evitar o toque entre ambos os carros. Ainda assim, Wehrlein deixou Sette Câmara para trás, enquanto o piloto da ERT perdeu, pouco depois, algumas posições na classificação.

Mais atrás, Lucas di Grassi (ABT CUPRA Formula E Team) aproveitou a mesma altura da corrida para subir posições no pelotão, passando a rodar em 18º, à frente de Félix da Costa.

O piloto luso voltaria a ocupar a 18ª posição, depois de Sérgio Sette Câmara ter baixado para 20º.

Na volta 23, Sam Bird (NEOM McLaren Formula E Team) teve de desistir com danos na suspensão no monolugar em resultado de um toque no muro, depois de ter perdido duas posições, tanto para Jean-Éric Vergne (DS Penske) como para Pascal Wehrlein, que pouco depois deixou o piloto francês para trás, assumindo o sétimo posto.

Para a fase final da corrida esperava-se a luta pela vitória entre Cassidy, Frijns e Rowland. O piloto neozelandês da Jaguar tinha perdido o terreno que detinha para os adversários e passou a estar pressionado.

Na volta 28, Jehan Daruvala (Maserati MSG Racing) teve de parar, devido a um problema no monolugar.

Até ao final da corrida, Nick Cassidy não claudicou e manteve a liderança, apesar de Robin Frijns ter conseguido ganhar algum terreno, não teve qualquer oportunidade para tentar a manobra de ultrapassagem, garantindo o segundo posto da classificação.

Na última volta, Oliver Rowland perdeu um pouco o contacto com os dois adversários à sua frente, mas cumpriu a recomendação da equipa para evitar riscos desnecessários e alcançou o pódio, à frente de Jake Hughes (NEOM McLaren Formula E Team) e Stoffel Vandoorne (DS Penske).

Jake Dennis (Andretti Formula E), que foi 10º, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), que terminou no 11º posto, António Félix da Costa, Norman Nato (Andretti Formula E), 16º classificado e Sérgio Sette Câmara (17º), estão sob investigação por possível ultrapassagem sob bandeiras amarelas, confirmou a FIA antes do final da prova.

Foto: Simon Galloway/Fórmula E