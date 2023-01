Fórmula E, Diriyah: Mitch Evans lidera o último treino | AutoSport

As equipas da Fórmula E fizeram o último treino antes da qualificação e da corrida de hoje e Mitch Evans foi o mais rápido, numa sessão em que os tempos foram melhores do que os que vimos ontem.

A sessão de trinta minutos começou de forma atribulada para a ABT Cupra, com Kevin van der Linde a ficar parado logo na sua primeira volta. O piloto que substitui Robin Frijns conseguiu colocar o seu monolugar em movimento.

Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing) foi o primeiro a instalar-se no topo da tabela de tempos, seguido de Sam Bird (Jaguar TCS Racing), com tempos ainda longe do que se esperava. À medida que a pista foi ficando mais limpa e os pilotos começaram a subir o nível, os tempos caíram em sucessão com muito movimento no topo da tabela.

Os McLaren instalaram-se na frente do pelotão com Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team) a voltar a dar nas vistas, depois de ontem quase ter conquistado a pole para a primeira corrida do fim de semana. Seguiam se René Rast (Neom McLaren Formula E Team) e Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E), o líder do campeonato. Lucas di Grassi (Mahindra Racing) não evitou uma saída de pista na curva 18, que provocou alguns danos ao seu monolugar, prejudicando o resto da sessão ao piloto brasileiro. Não parecia que os danos fossem terminais.

Com menos de 15 minutos para o fim da sessão, a tabela já tinha novos líderes, com Sebastian Buemi (Envision Racing) a assumir o primeiro lugar, destronando Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing), com Dan Ticktum (NIO 333 Racing) a melhorar o registo do piloto suíço.

António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) ainda apanhou um susto e numa volta rápida não evitou um toque com um ABT Cupra que estava mais lento e não foi lesto a sair da trajetória.

No final da sessão, Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) subiu ao topo da tabela e ficou com o melhor tempo da sessão com o tempo de 1:09.092, seguido de Dan Ticktum e Jean-Éric Vergne (DS Penske). Félix da Costa ficou com o 12º tempo.