Fórmula E, Diriyah: Jean-Éric Vergne faz a pole para a corrida 1, Félix da Costa longe da pole | AutoSport

Jean-Éric Vergne (DS Penske) foi o homem mais rápido na qualificação para a primeira corrida do fim de semana em Diriyah. O bicampeão francês esteve intratável e conquistou a pole, num duelo frente a Mitch Evans. António Félix da Costa não passou da fase de grupos.

Se no segundo treino livre foi Max Gunther a fazer o melhor tempo (1:13.615), na qualificação, o cenário foi muito diferente. Com o mesmo formato do ano passado, o pelotão foi dividido em dois grupos para escolher os quatro mais rápidos, que seguiriam para os quartos de fina.

No Grupo 1, foi Nick Cassidy a destacar-se. O piloto da Jaguar TCS Racing foi o mais rápido (1:12.619), seguido de Jake Dennis (Andretti Formula E), Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing). De forma ficavam nomes como Jake Hughes (NEOM McLaren), Robin Frijns (Envision Racing), Oliver Rowland (Nissan) e as duplas da ABT Cupra e da Mahindra.

No segundo grupo, tínhamos Félix da Costa a tentar um lugar na fase a eliminar, mas acabou por ser Vergne a destacar-se (1:12.856), seguido de Sérgio Sette Câmara (ERT), Max Gunther e Norman Nato (Andretti Formula E). Félix da Costa ficou a pouco mais de meio segundo do tempo referência. Sam Bird (NEOM McLaren), Stoffel Vandoorne (DS Penske), Sebastien Buemi (Envision Racing) foram alguns dos nomes sonantes que ficaram arredados do resto da qualificação.

Quartos de final

O primeiro duelo dos quartos de final foi Wehrlein vs Dennis, um duelo muito renhido que acabou por sorrir a Dennis com 0.083 segundos de diferença entre os pilotos. Segundos o confronto Evans vs Cassidy, com os dois homens da Jaguar a lutarem por um lugar nas meias finais, o que Evans conseguiu. Seguiu-se o duelo Gunther vs Sette Câmara, com o piloto brasileiro a conseguir um excelente resultado, passando às meias finais, com o seu ERT. O duelo final foi Nato vs Vergne, com Vergne a conseguir levar a melhor e a conseguir o melhor tempo geral nos quartos.

Meias-finais

Nas meias-finais, o primeiro duelo foi Dennis vs Evans, mais uma luta decidida nos pormenores, sorrindo a Evans, com o campeão em título a ficar a pouco menos de um décimo de Evans. O duelo Sette Câmara vs Vergne sorriu com naturalidade a Vergne, que estava “on fire”, sendo consecutivamente o mais rápido cada vez que ia para a pista.

Final

A final da qualificação foi entre Evans e Vergne, um duelo que, mais uma vez, sorriu a Vergne, com o piloto francês a fazer a pole para a corrida agendada para as 16h. Com o tempo de 1:12:062 Vergne carimbou a pole, seguido de Evans, Dennis e Sette Câmara. Félix da Costa largará de 17º na grelha.

