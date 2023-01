Fórmula E, Diriyah: Jake Hughes conquista a pole, Félix da Costa longe dos primeiros lugares | AutoSport

Com o sol a começar a pôr-se no horizonte da Arábia Saudita, os carros da Fórmula E foram para a pista para definir a ordem para a grelha da corrida de mais logo. Os carros com unidade motriz Porsche eram os favoritos, mas com este formato de qualificação tudo podia acontecer.

Jake Hughes conseguiu a pole para a segunda corrida do fim de semana em Riade, e na sua terceira aparição consecutiva nos duelos conseguiu finalmente a pole. Hughes tem sido um dos mais rápidos na qualificação e hoje conseguiu uma merecida pole position. Para António Félix da Costa, foi uma má qualificação, eliminado logo na fase de grupos.

Grupo 1

Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E), Sebastian Buemi (Envision Racing), Sam Bird (Jaguar TCS Racing), Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team), Nick Cassidy (Envision Racing), António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team), Stoffel Vandoorne (DS Penske), Norman Nato (Nissan Formula E Team), Dan Ticktum (NIO 333 Racing), Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing) e Kevin van der Linde (ABT CUPRA Formula E Team) pertenciam ao grupo 1 da qualificação.

As primeiras voltas foram apenas para aquecer as borrachas dos pneus Hankook, mas os primeiros tempos representativos chegaram pouco depois e Hughes passou para a frente do grupo, seguido de Dennis, Sette Câmara e Buemi, com Félix da Costa em sétimo lugar nesta fase. Vandoorne aproximou-se de Hughes. Todos os carros regressaram às boxes para troca de pneus.

Ticktum regressou à pista e tirou 0.3 seg. ao tempo de Hughes, numa excelente volta do britânico. Félix da Costa aproximou-se do primeiro lugar e fez o segundo tempo a pouco mais de um décimo do então líder. Sam Bird conseguiu passar para a frente das operações, já com a bandeira de xadrez a ser mostrada e os tempos começaram a cair de forma vertiginosa, com a pista a evoluir muito. Hughes voltou ao topo, seguindo-se Buemi, Vandoorne e Dennis. Félix da Costa foi apenas nono, a pouco menos de 0.5 segundos o melhor registo.

Grupo 2

Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team),Lucas di Grassi (Mahindra Racing), André Lotterer (Avalanche Andretti Formula E) , René Rast (Neom McLaren Formula E Team), Jean-Éric Vergne (DS Penske) , Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), Max Gunther (Maserati MSG Racing), Oliver Rowland (Mahindra Racing), Nico Muller (ABT CUPRA Formula E Team), Sasha Fenestraz (Nissan Formula E Team) e Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing) eram os pilotos do grupo 2.

Rast passou para a frente das operações, mas Evans destronou o piloto da McLaren, com Vergne e Wehrlein no top 4. Depois da troca de pneus feita a meio da sessão, os carros regressaram à pista para as derradeiras tentativas. Fenestaz entrou para o top 4 mas, ao contrário do grupo 1, em que os tempos caíram muito nas últimas voltas, neste grupo o top 4 manteve-se inalterado. Rast solidificou a sua posição na frente, mas Evans conseguiu melhor e terminou como o mais rápido deste grupo. Passaram também Rast, Wehrlein e Mortara.

Duelos

O primeiro duelo dos quartos de final era entre Vandoorne e Buemi. O duelo foi renhido ao longo do primeiro setor, mas Buemi ganhou alguma vantagem e conseguiu o bilhete para a próxima fase.

No duelo Dennis vs Hughes, Hughes voltou a mostrar todo o seu talento, com uma volta muito boa onde não deu qualquer hipótese a Dennis, com o piloto da McLaren a triunfar.

Wehrlein vs Rast, foi o confronto seguinte, também muito renhido, com Rast a liderar durante a volta toda passando à próxima fase, com a McLaren a colocar dois carros nas meias-finais e Wehrlein a ficar de fora logo nos quartos.

Mortara vs Evans foi o confronto final dos quartos e Evans tratou de mostrar que o teórico favoritismo era atribuído por um motivo e durante toda a volta esteve no controlo, com Mortara a não ter argumentos para passar à próxima fase.

Meias – Finais

O primeiro duelo das meias-finais era entre Buemi e Hughes. Hughes voltou a demonstrar toda a sua velocidade e manteve sempre Buemi a uma distância segura e conseguiu passar à final. Hughes ainda deu um ligeiro toque nas proteções, pelo que ainda tinha algum tempo para dar.

Seguia-se o confronto Evans vs Rast e apesar de o alemão ter tentado tudo, Evans conseguiu uma vaga na final, com mais uma boa volta de Evans.

Tínhamos assim na final Evans vs Hughes, Jaguar vs McLaren. E no derradeiro confronto Hughes conseguiu a pole para a corrida de mais logo, encontrando quase um décimo na última curva, confirmando o potencial do piloto estreante que tem dado nas vistas nas primeiras corridas deste ano.

Hughes conquistou a pole e larga de primeiro, seguido de Evans, Rast e Buemi nas duas primeiras linhas da grelha. Félix da Costa irá largar de 17º. Wehrlein e Dennis estão em posições interessantes para conseguirem bons pontos na corrida e a DS Penske começa a mostrar algumas (poucas) melhorias. As desilusões vão para Vergne, Félix da Costa, Lotterer e Di Grassi, que ficaram muito longe dos lugares da frente.

A corrida está agendada para as 17h .

Destaques

Hughes merece todo o destaque nesta qualificação. O piloto britânico juntou velocidade a regularidade, sendo sempre dos mais rápidos. O estreante tem sido uma das estrelas nas sessões de qualificação e apesar de ainda não estar muito à vontade em corrida, mostra potencial para ser uma das estrelas. Faz lembrar um pouco outro Jake, o Dennis, que também mostrou muita velocidade pura nas primerias corridas e foi, pouco a pouco, conseguindo gerir muito melhor as corridas. A McLaren começa muito bem esta nova aventura na Fórmula E e nas três primeiras qualificações tem andado sempre nos lugares cimeiros. Evans fez também uma boa qualificação, tal como Rast. Buemi aparece renascido em Diriyah e mostra uma forma que já não mostrava há muito tempo.