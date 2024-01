Fórmula E, Diriyah: Jake Dennis vence, em corrida discreta de Félix da Costa | AutoSport

Jake Dennis (Andretti Formula E) foi o grande vencedor da primeira corrida do fim de semana em Diriyah. O campeão do mundo em título conseguiu jogar bem as suas cartas e agarrou a liderança ainda na primeira metade da corrida, para nunca mais a largar, numa corrida algo morna até as duas últimas voltas. António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) tentou fazer uma boa recuperação, mas quedou-se pelo 16º posto.

Jean-Éric Vergne (DS Penske) largava da pole, depois de uma excelente qualificação, com Mitch Evans ao seu lado. Na largada, Vegne arrancou bem e afastou-se de Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) que teve de aguentar os ataques de Jake Dennis e Sérgio Sette-Câmara (ERT) que quase surpreendeu Evans no ataque à primeira curva. Félix da Costa, que largou de 20º (17º na qualificação e penalização de três lugares por ter sido dado como culpado pelo incidente da corrida 1) ganhou logo duas posições, subido para 18º.

Vergne foi ao Attack Mode logo na volta 4 e caiu para a terceira posição, com Evans a passar para a liderança, à frente de Dennis, com Félix da Costa a ser 17º nesta fase. Evans foi ao AM na volta seguinte e foi apertado contra o muro por Vergne, que passou para a frente do piloto da Jaguar. Dennis ganhou algum tempo a Vergne, mas preferiu ficar mais uma volta na liderança da corrida, com Félix da Costa a ganhar lugares a cada volta, ajudado pelas idas ao AM por parte dos adversários. Dennis foi ao AM na volta seguinte e perdeu o lugar para Vergne. O top três era agora Vergne, Dennis, Evans, com Norman Nato (Andretti Formula E) já em quarto e Sette Câmara a cair para quinto.

Vergne não esperou muito e foi pela segunda vez ao AM na volta 7, caindo para o terceiro lugar. Dennis e Evans estavam a frente. Quem fez a melhor operação logo de seguida foi Dennis, que fez a segunda ativação, sem perder o lugar, uma jogada importante nesta fase da corrida. Félix da Costa era 15º nesta fase. Entretanto, Evans foi ao AM e caiu para terceiro.

Na volta 12, Evans forçou a ultrapassagem a Vergne e conseguiu subir ao segundo lugar. Evans aproximou-se de Dennis e começou o ataque ao campeão em título, enquanto Vergne ia ficando mais para trás, numa fase mais conservadora da sua estratégia de corrida. Na volta 14, Evans tentou repetir a ultrapassagem que fez a Vergne, mas desta vez, não conseguiu passar Dennis, e ia perdendo o lugar para Vergne, com uma travagem muito tardia, que quase o fazia perder o controlo do seu carro.

Félix da Costa estava agora na 14ª posição, numa boa corrida de recuperação, mas ainda sem chegar aos pontos. Na frente, Vergne passou para segundo lugar, suplantando Evans, que pagou caro por aquela tentativa falhada de passar por Dennis, ficando sob pressão do francês desde então.

A meio da corrida, as contas estabilizaram e os pilotos mantinham-se mais ou menos nas mesmas posições, sem grandes manobras, numa corrida algo morna. A corrida terminou mais cedo para Sacha Fenestraz, com dificuldades logo no arranque da corrida.

A dez voltas do fim, Félix da Costa foi ao AM pela primeira vez, numa altura em que se começavam a desenhar os derradeiros ataques. Na frente, Nick Cassidy subiu à terceira posição, mas cedeu a posição a Evans quando passou pelo AM. Nato que tinha estado na quarta posição, era agora sexto, depois da passagem pelo AM. A Jaguar ia fazendo jogo de equipa com os dois pilotos na terceira e quarta posição. Evans queixava-se de problemas de estabilidade no seu monolugar e Cassidy parecia ser também um forte candidato a subir ao pódio, mesmo com parte da asa dianteira danificada. Cassidy foi pela segunda vez ao AM e manteve-se à frente de Sam Bird (Neom McLaren), que estava a fazer uma excelente corrida de recuperação. Dennis seguia na frente, sem problema, com Vergne a ver Evans e Cassidy a aproximarem-se, trazendo com eles Bird. Já Félix da Costa caiu para o 16º lugar, ele que estava num comboio com muitos carros onde qualquer erro se pagava caro.

A duas voltas do fim, Evans tratou de atacar Vergne, que estava mais lento que a concorrência, tendo que poupar muita energia. Evans tentou tudo na última volta e tentou passar Vergne, mas voltou a exagerar e caiu para quinto, com Cassidy a aproveitar e a ganhar um lugar no pódio, seguido de Sam Bird. Félix da Costa terminou em 16º.

Foi mais uma excelente corrida de Dennis, que aparentemente mantém o nível do ano passado. Esperou pelo momento certo para ir ao Attack Mode e agarrou aí a liderança para nunca mais a perder. Venceu com mais de 13 segundos de vantagem, a segunda maior diferença para o segundo lugar na Fórmula E, que mostra bem a tranquilidade com que cruzou a linha de meta. Uma corrida sem mácula para Dennis, e um bom segundo lugar para Vergne. O piloto da DS Penske sofreu com a gestão de energia ainda na primeira metade da corrida e já no fim, quando teve de se defender de Mitch Evans. Conseguiu aguentar o neozelandês até ele cometer o derradeiro erro e conseguiu um saboroso segundo lugar, com um monolugar que parece er um pouco mais competitivo do que no ano passado. NIck Cassidy conseguiu um excelente terceiro lugar. Largou de sétimo, conseguiu recuperar gradualmente e estava no sítio certo para aproveitar o erro do seu colega de equipa. Sam Bird voltou a mostrar a sua qualidade e, largando de nono, recuperou até ao quarto posto, ficando perto do pódio enquanto Evans desperdiçou o lugar no pódio numa manobra demasiado arriscada, que o fez perder dois lugares. Norma Nato foi sexto, à frente de Max Gunther (Maserati), Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) a terminar em oitavo, seguido de Sette Câmara (boa corrida) e e Robin Frijns.

Félix da Costa fez a corrida possível. Largando o de 20º, seria complicado chegar aos pontos. O top 10 não esteve longe, com o português no mesmo “comboio” onde estava o 10º classificado, isto quando era 14º, mas acabou por perder duas posições quando foi ao segundo Attack Mode. A sua corrida ficou irremediavelmente comprometida com a qualificação. Fez o que pôde, mas não deu para mais.

Amanhã, voltamos a ter uma sessão de treinos livre, qualificação e corrida, encerrando o segundo fim de semana de competição da Fórmula E em 2024.

