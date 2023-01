Fórmula E Diriyah, Félix da Costa: “Não estou contente” | AutoSport

Há fins de semana difíceis e este foi sem dúvida bastante complicado para António Félix da Costa, que nunca conseguiu extrair o potencial do seu carro. Sem a afinação ideal, AFC lutou com toda a garra que lhe é reconhecida, mas um acidente no início da corrida de 6ª feira obrigou o português a ir à box mudar a asa frontal do seu monolugar. Já no sábado, AFC foi apenas 17º na qualificação, recuperando algumas posições na corrida, para terminar na 13ª posição final.

“Na verdade, não há muito a dizer sobre este fim-de-semana. Além de não ter tido a sorte do meu lado, principalmente no arranque da corrida de 6ª feira, a verdade é que não conseguimos mostrar o andamento que devíamos. Não estou contente e quero analisar ao detalhe para melhorar. O Pascal venceu as duas corridas e isso mostra que o nosso carro está forte, esse é o lado positivo a retirar. Já tive momentos menos bons no passado e é nestas alturas que temos de mostrar a nossa raça, portanto é hora de ir ao trabalho e dar a volta por cima.”

Com a humildade que lhe é reconhecida, mas confiança no seu talento, AFC mostra que não baixará os braços para voltar mais forte já na próxima corrida, que tem lugar em Hyderabad, na Índia, no dia 11 de fevereiro.