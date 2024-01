Fórmula E, Diriyah: Félix da Costa arranca do fundo da grelha, enquanto Oliver Rowland conquista pole | AutoSport

O piloto da Nissan bateu Robin Frijns (Envision Racing) no duelo final, após ter sido um dos mais rápidos do grupo A, onde também esteve António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team), que voltar a sentir muitas dificuldades na sessão de qualificação na Arábia Saudita, sabendo que vai arrancar da 22ª posição da grelha de partida ao lado de Lucas di Grassi (ABT CUPRA Formula E Team).

Oliver Rowland (Nissan Formula E Team) alcançou a pole position para a segunda corrida do E-Prix de Diriyah, aquela que é primeira ronda dupla da 10ª temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula E.

