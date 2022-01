Fórmula E, Diriyah: Edo Mortara vence corrida 2 | AutoSport

Terminou o fim de semana em Riade e Edo Mortara foi o vencedor da corrida 2, com uma excelente prestação da Rokit Venturi, com Lucas di Grassi a ficar com o terceiro posto, atrás de Robin Frijns (excelente corrida) da Envision Racing. António Félix da Costa (DS Techeetah) teve mais uma corrida para esquecer e acabou em 13º

O filme da corrida

Nyck De Vries (Mercedes) largou bem e manteve a liderança do pelotão, com Mortara em segundo e Frijns. Félix da Costa era oitavo lugar, com o seu colega de equipa Jean-Éric Vergne já em sexto e Oliver Rowland (Mahindra) em sétimo, depois de ter largado de décimo. Na segunda volta, Félix da Costa perdeu um lugar para Jake Dennis (Avalanche Andretti), caindo para nono, à frente de Pascal Wehrlein (Porsche). Na frente, De Vries, Mortara, Frijns, Di Grassi e André Lotterer (Porsche) mantinham-se no top 5.

Da Costa continuava a ser atacado e foi passado por Wehrlein, depois de tentar defender-se o melhor que pôde. Félix da Costa foi caindo até ao 12º posto, com a corrida a correr francamente mal para o português. Na frente os homens do top 5 foram ao Attack Mode mas não vimos mudanças na ordem.

A corrida foi seguindo sem grandes mudanças, mas com 15 minutos de corrida esgotados, Oliver Askew (Dragon Penske) cometeu um pequeno erro, que foi aproveitado por Wehrlein e Félix da Costa, que subiu para 11º, atrás do alemão.

Na frente, De Vries geria bem a corrida, à frente de Mortara e Frijns. Lucas Di Grassi foi o primeiro do top5 a ativar o AM pela segunda vez, com Frijns a fazer o mesmo uma volta depois. Mortara também fez o mesmo na volta seguinte, pelo que De Vries ficava sob pressão de Di Grassi, com Frijns e Mortara por perto.

Di Grassi, com uma manobra agressiva, tal como a defesa de De Vries, conseguiu passar para a frente da prova, depois de vários toques entre ambos. Mortara passou pelo Mercedes de De Vries pouco depois, com a Venturi a colocar dois carros na frente do carro. Frijns tentava pressionar De Vries e Lotterer estava por perto.

Edo Mortara não estava satisfeito com o segundo lugar e passou Di Grassi, assumindo a liderança da prova. Mais atrás as lutas continuavam, com Frijns a ser passado por Lotterer.

Os homens da Venturi afastavam-se da concorrência, enquanto Frijns passava Lotterer e regressava ao quarto lugar enquanto Vergne tratou de passar o Porsche de Lotterer logo a seguir, com o DS Techeetah a subir ao quinto posto. De Vries ativou o seu AM, mas ficou atrás de Frijns e a liderança parecia, nesta fase, uma miragem. Os quatro homens da frente estavam cada vez mais próximos uns dos outros e com isso Vergne, Lotterer e Dennis juntavam-se à festa. De Vries começou a perder lugares, depois de um toque mais forte entre ele e Vergne, numa manobra mais agressiva. O campeão em título caiu para nono. Com isto, Vandoorne era já sexto. Na frente, Mortara aguentava a liderança, seguido do seu colega de equipa, Frijns, Lotterer e Dennis.

Vergne usou o seu AM para passar Vandoorne e subia de novo ao sexto lugar, aproximando-se de Dennis. na luta pelo pódio, Frijns continuava a dar espetáculo e passava Di Grassi pelo segundo lugar, começando a ameaçar o líder da corrida. Mas já perto do fim, Alex Sims apareceu parado em pista o que levou à entrada em pista do Safety Car, uma pausa nesta corrida frenética. Tínhamos Mortara, Frijns, Di Grassi, Lotterer e Dennis no top 5 e a corrida iria terminar com o SC em pista, pois os comissários não conseguiram retirar o carro de Sims a tempo.

Boa corrida da Venturi e em duas corridas tivemos duas equipas com unidades motrizes Mercedes a vencer, o que mostra bem a valia da unidade germânica. Mortara foi mais forte, mas a Venturi, com esta dupla de pilotos, pode ser um caso sério. Frijns também fez uma excelente corrida, com boas ultrapassagens e o segundo lugar foi merecido. Lotterer e Dennis ficaram com no top 5, também com boas corridas. Vergne fez também uma corrida esforçada e conseguiu mais pontos importantes, enquanto Vandoorne tentou minimizar o prejuízo, com algum sucesso. Destaque negativo para De Vries, que ficou a perder com o toque com Vergne e caiu para o 10º lugar e Félix da Costa que não teve ritmo (provavelmente algum problema) e foi caindo na classificação.

A próxima corrida será está agendada para a cidade do México, dia 12 de fevereiro.