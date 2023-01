Fórmula E, Diriyah: Destaques da segunda corrida | AutoSport

Terminou mais um fim de semana em Diriyah, na Arábia Saudita e a Porsche dominou por completo as operações. Duas corridas, duas vitórias. Quatro pódios para unidades motrizes Porsche em seis possíveis. Depois de três épocas de frustração, a Porsche parece estar a caminho de uma época memorável.

Havia algumas dúvidas se o domínio que vimos das unidades motrizes Porsche que vimos no México se iria repetir na Arábia Saudita. A Porsche tornou-se especialista em lidar com os desafios das pistas Mexicanas, mas em Diriyah com uma pista verdadeiramente de Fórmula E (e que pista) teríamos uma noção mais precisa da forma da equipa alemã. Não são necessárias mais provas, a Porsche está bem e recomenda-se. Pascal Wehrlein venceu duas corridas e tem três pódios em três possíveis. Jake Dennis, cuja equipa (Avalanche Andretti) também usa unidades motrizes Porsche, tem no seu nome uma vitória e dois pódios. São estes os principais candidatos ao título nesta fase ainda precoce da época. Wehrlein foi insuperável durante o fim de semana em Riade. Na qualificação não conseguiu dar nas vistas, mas em corrida, o Porsche é uma máquina impressionante, aliando eficiência e rapidez, o que nas mãos do alemão é uma receita infalível. Jake Dennis também esteve muito bem, não tão brilhante quanto no méxico, mas bem o suficiente para se manter por perto de Wehrlein nas contas do título.

A McLaren voltou a mostrar sinais positivos e conquistou a primeira presença no pódio da sua curta carreira na Fórmula E. A estrutura é a da Mercedes e por isso está habituada a vencer, mas agora sob uma nova liderança a equipa mantém os pergaminhos que fizeram dela vencedora. Curiosamente consegue tirar melhor partido das unidades motrizes Nissan que a própria equipa Nissan. Jake Hughes voltou a impressionar em qualificação (duas presenças nas finais), mas em corrida ainda tem de evoluir. Já René Rast mostrou toda a sua qualidade e segurou Bird com mestria na segunda corrida, assegurando o primeiro pódio.

A Jaguar deu um claro passo em frente, em comparação com a primeira jornada. Se no México se arrastaram em pista, em Diriyah foram competitivos e mostraram que podem lutar pelo título. A Nissan foi algo discreta mais uma vez e a NIO mostrou novamente que pode dar nas vistas em qualificação. Em corrida, a eficiência da unidade motriz deixa ainda muito a desejar. A DS Penske começou muito mal a época e apesar do potencial mostrado, continuam a perder muitos pontos. A Mahindra mostrou que ainda tem muito para caminhar, tal como a ABT CUPRA.

Por fim, António Félix da Costa. Não está a ser um começo de época muito feliz para o piloto luso. Azar na corrida 1 e uma má qualificação para a corrida dois comprometeram o segundo fim de semana do ano. Se no primeiro tinha feito alguns pontos, neste ficou a zeros, o que é proibido neste campeonato, se quiser ter hipóteses de lutar pelo título. Está a tentar habituar-se a uma nova máquina, mas precisa de o fazer o quanto antes para não perder irremediável o comboio. Está na equipa certa e a Porsche parece ter tudo para ter sucesso este ano. Mas tem de encontrar a sua forma e melhorar.