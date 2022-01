Fórmula E, Diriyah: Balanço do fim de semana | AutoSport

Foi um excelente fim de semana para os carros com unidades motrizes Mercedes. Duas vitórias, quatro pódios em duas corridas, têm de ser encarados com um balanço extremamente positivo. Tal como no ano passado, a Mercedes foi a mais forte em Diriyah. A Envision Racing, especialmente Robin Frijns mostrou qualidade, tal como no ano passado, a Avalanche Andretti provou que a saída da BMW não enfraqueceu a estrutura e Jake Dennis voltou a ser dos mais rápidos. Nota claramente positiva para a Mercedes e a Rokit Venturi que foram as equipas mais fortes do fim de semana e que parecem ser, para já, as mais fortes candidatas. Destaque negativo para a Mahindra, com Alex Sims muito discreto e Oliver Rowland a mostrar o mesmo do ano passado… muita velocidade mas também alguns erros comprometedores. A Nissan também voltou a estar ao nível do ano passado, o que é preocupante para a equipa e a DS Techeetah também sai com nota negativa, especialmente Félix da Costa que ficou a zeros neste primeiro fim de semana.

Campeonato pilotos 1º Edo Mortara 33 pts 2º Nyck de Vries 29 pts 3º Stoffel Vandoorne 28 pts 4º Jake Dennis 25pts 5º Lucas di Grassi 25 pts