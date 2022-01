Fórmula E, Diriyah, António Félix da Costa: “voltar aqui, de cabeça limpa e começar do zero” | AutoSport

O abandono de António Félix da Costa em Riade, na 1ª corrida da temporada do Mundial de Fórmula E, não foi de todo, a forma que o piloto queria começar. Em declarações após a corrida, Félix da Costa analisou a prestação de ontem. Hoje realiza-se outra corrida, novamente com transmissão em direto na Eleven 3 e também no Eurosport 2, 1, às 17.00h (hora de Portugal Continental), que esperamos seja mais feliz para o piloto português.