Fórmula E, Diriyah: António Félix da Costa segundo mais rápido, no primeiro treino do ano | AutoSport

Começa bem o primeiro fim de semana em Diriyah para António Félix da Costa. O piloto português da DS Techeetah foi o segundo mais rápido da sessão, ficando apenas atrás de Oliver Rowland da Mahindra que fez o melhor registo (1.10:559). Jake Dennis da Avalanche / Andretti fez o terceiro melhor tempo da sessão. O campeão Nyck de Vries (Mercedes-EQ) bateu na Curva 3 nos primeiros cinco minutos, com danos suficientes para forçar o neerlandês ficar de fora da sessão. Para já as impressões são boas do lado de Félix da Costa, que ficou perto do melhor tempo e parece contente com o seu carro.