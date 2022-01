Fórmula E, Diriyah: António Félix da Costa de novo entre os mais rápidos no treino | AutoSport

António Félix da Costa (DS Techeetah) continua a ser um dos pilotos mais rápidos na Arábia Saudita. Depois de ter sido o segundo mais rápido no treino livre de ontem, hoje foi quarto no segundo treino livre, a apenas 0.048s de Oliver Rowland (Mahindra Racing), o mais rápido da sessão com o registo de 1:08.957s.

A sessão começou um pouco mais tarde que o previsto, tendo Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) começado o treino a liderar a tabela de tempos, com o seu companheiro de equipa, Oliver Askew em terceiro a apenas 0,6s do tempo mais rápido.

Sérgio Sette Câmara (Dragon / Penske Autosport), Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) e Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) passaram pela liderança da tabela de tempos, mas à entrada dos 10 últimos minutos, Jake Dennis completou a sua melhor volta e voltou a liderar a sessão, com o tempo de 1:09.000s. No entanto, Sam Bird e Oliver Rowland registaram tempos mais rápidos que Dennis, com o piloto da Mahindra a terminar o treino com o melhor tempo.

Segue-se agora a sessão de qualificação, com formato diferente dos anos anteriores, que começa às 12.30h (hora de Portugal Continental), com a primeira corrida do ano agendada para as 16.30h.

Resultado completos, aqui.

HORÁRIO

Sexta-feira, 28/01

12:30h – 14:15h Qualificação

16:30h – 18:30h E-Prix (ronda 1)