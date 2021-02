Fórmula E, Dilbagh Gill: “O carro está destruído”

“O carro está destruído”, disse Gill à The Race. “A monocoque ficou esmagada, o roll hoop danificado e o Halo profundamente danificado e arranhado. O acidente não foi capturado na televisão, pelo que havia alguma incerteza quanto ao que tinha acontecido a Alex”, disse Gill. “Ele respondeu no rádio que estava bem. Ele estava um pouco atordoado, pelo que lhe foi sugerido que fosse para o hospital, pois já estava de cabeça erguida há bastante tempo. Ele bateu com as pernas no volante, por isso as patilhas de regeneração estavam partidas e ele tinha os joelhos doridos”.

“Ele está menos dorido do que o que esperava”, disse Gill. “Ele não teve de tomar paracetamol ou algo parecido ontem à noite e embarcou no avião de volta para Inglaterra, por isso as coisas parecem bem”.

Segundo os relatos de quem viu o acidente e pelo que Mitch Evans contou, terá sido um incidente muito parecido ao de Mark Webber em Valência, quando o seu carro capotou, depois de um toque no Lotus de Heikki Kovalainen.