Fórmula E: Destaques do E-Prix da Cidade do Cabo | AutoSport

António Félix da Costa partiu para a primeira corrida do campeonato do Mundo de Fórmula E na Cidade do Cabo, África do Sul, da 11ª posição da grelha e foi recuperando posições até alcançar a liderança do pelotão e no final da vitória. Foi por isso o maior destaque do E-Prix da Cidade do Cabo, mas houve mais.

Começamos pelo vencedor da E-Prix. Félix da Costa respondeu na África do Sul a todos os que levantaram dúvidas da sua capacidade para ser piloto da Porsche, depois dos resultados menos positivos no arranque da nova época. Uma vitória tirada a ferros depois de uma ultrapassagem a um dos mais difíceis pilotos para o fazer, Jean-Éric Vergne. E que por sinal conhece bem o piloto luso. Depois de recuperar várias posições durante a corrida e de ter tido um percalço na ativação do último ‘Attack Mode’, Félix da Costa foi capaz de analisar a situação e gerir a energia do seu monolugar e atacar num último esforço. Apesar de emocionado no final da prova, o piloto português mostrou ser muito inteligente na forma como alcançou a vitória, não lhe caiu do céu, nem o seu adversário direto errou e proporcionou a manobra. Não, foi tudo criado por António Félix da Costa, obviamente com a ajuda da sua equipa. A situação foi tão surpreendente para todos, incluindo Vergne, que afirmou mesmo não ter visto a preparação da manobra por parte de Félix da Costa e quando o viu, já era tarde… a liderança tinha sido roubada. A partir desse momento, a vitória estava no bolso do português, que subiu ao quarto lugar da classificação do mundial de pilotos.

A Porsche festejou na Cidade do Cabo com a vitória de Félix da Costa, enquanto Pascal Wehrlein teve uma corrida muito curta. O piloto alemão falhou por completo o ponto de travagem ainda na primeira volta e bateu na traseira do monolugar de Sébastien Buemi. O piloto suíço da Envision foi capaz de continuar na corrida, sendo um dos destaques positivos da prova, visto que passou a rodar em último e conseguiu terminar o E-Prix na quinta posição final. No entanto, Wehrlein perdeu a oportunidade de somar mais pontos na sua liderança do campeonato. Estava frustrado no rádio depois do acidente e com razões para isso. Felizmente para Wehrlein, também Jake Dennis, o segundo classificado no campeonato, não somou pontos, ao contrário do que fez Vergne. O piloto francês, assim como António Félix da Costa, foi quem beneficiou com a falta de pontos conquistado por Wehrlein e Dennis, ficando a 30 pontos do líder da classificação após a quinta ronda (em 16) da época.

Nick Cassidy terminou no pódio, o que acabou por ser um bom resultado tendo em conta alguns problemas, que o piloto não quis adiantar muito, que sentiu durante a corrida. O último período de Full Course Yellow terminou com as expectativas do piloto neozelandês na vitória, na mesma altura em que António Félix da Costa ascendeu ao segundo lugar e no regresso à ação com a bandeira verde rapidamente o ultrapassou. Lutou muito com Sacha Fenestraz e Maximilian Günther e somou mais um pódio, enquanto estes dois pilotos ficaram pelo caminho.

Fenestraz estava em posição de pódio muito perto do final da corrida, mas sem se perceber muito bem como, bateu no muro de proteção do circuito e perdeu qualquer hipótese de isso acontecer. O mesmo sucedeu a Günther, embora um pouco mais cedo. O azar de uns, é a sorte de outros.

Pela negativa ficou marcado este E-Prix ainda antes do arranque da corrida. Durante a qualificação, a Mahindra decidiu não continuar em ação durante o resto do fim de semana, por problemas na suspensão traseira, que colocaram em causa a segurança dos monolugares. A marca indiana resolveu retirar os quatro carros (Mahindra e ABT Cupra) da corrida por motivos de segurança, ainda não se sabendo qual o motivo em específico.

Um último destaque ao local deste evento. Porventura, terá sido o circuito onde os novos carros da Gen3 deram a melhor corrida até agora. Os novos monolugares conseguiram tirar partido do traçado rápido da Cidade do Cabo, permitindo uma corrida espetacular, apesar dos acidentes violentos de Sébastien Buemi no treino livre 1 e de Edoardo Mortara e Sam Bird durante a qualificação. A pista é rápida e desafiante e o cenário que circunda o traçado é belíssimo.