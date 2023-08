Fórmula E: Desmentidos rumores que apontavam Sebastian Vettel à ABT Cupra | AutoSport

O nome de Sebastian Vettel surgiu em alguns rumores que o apontavam ao lugar deixado vago pela saída de Robin Frijns da ABT Cupra na Fórmula E, mas foram negados pelos responsáveis da equipa.

Thomas Biermaier, responsável máximo da ABT, que regressou a temporada que agora terminou ao Campeonato do Mundo de Fórmula E em parceria com a Cupra, tinha deixado no ar que o substituto de Frijns, que vai competir pela Envision Racing na próxima época, seria um piloto que reside na Suíça e se “interessa pelo meio ambiente”. Rapidamente, surgiram os primeiros rumores sobre Vettel, uma vez que o antigo piloto de Fórmula 1 passou a residir naquele país depois da ‘reforma’.

Agora, em declarações ao Motorsport-Total.com, Biermaier sublinhou que “nunca mencionei o nome de Vettel”. O diretor da ABT sublinhou que “existem outros pilotos que vivem na Suíça e correm em categorias como Extreme E”, mantendo a dúvida sobre quem será o piloto escolhido pela sua estrutura.

Robin Frijns e Nico Müller, os dois pilotos da ABT Cupra na temporada que terminou, nunca conseguiram mostrar muito e tiveram ao volante de um carro pouco competitivo e com problemas. A estrutura foi a última classificada do mundial de monolugares elétricos com 21 pontos somados.