Fórmula E: Depois de Susie Wolff, também Jérôme d’Ambrosio deixa Venturi | AutoSport

Cerca de um mês depois do anúncio da saída de Susie Wolff do cargo de CEO da equipa de Fórmula E Venturi Racing, também o chefe de equipa Jérôme d’Ambrosio anunciou o fim de relação com a estrutura renomeada Maserati no mundial de monolugares elétricos.

O antigo piloto tornou-se chefe de equipa da Venturi Racing na época 2019-2020 e sai antes da nova temporada começar e a Venturi Racing passar a ser conhecida como Maserati MSG Racing, fazendo referência à entrada da Maserati como construtora e à mudança da marca Venturi para Monaco Sports Group.

“Após duas épocas incríveis, a minha viagem com a equipa chega ao fim”, disse d’Ambrosio no anúncio do fim da relação com a Venturi Racing. “À medida que avanço na busca de novas oportunidades, gostaria de agradecer a todos na equipa pelo seu trabalho e dedicação, que nos levou à nossa fase mais competitiva até à data na última época. Gostaria também de agradecer à Susie, Scott [Swid] e José [Maria Aznar Botella, sócios da Venturi Racing e que mantém as suas posições na estrutura] por me terem confiado a liderança da organização como chefe de equipa. Foi um privilégio e eu não poderia ter desejado um ambiente melhor para evoluir após a transição da minha carreira de piloto. Desejo a todos os membros da equipa o melhor, uma vez que irão passar para uma nova era do Campeonato”.

O sócio e proprietário da Venturi Racing, Scott Swidd, quis agradecer “ao Jérôme pela sua inestimável contribuição durante as duas últimas temporadas, nas quais desempenhou um papel crucial para ajudar a dar vida à nossa visão da equipa. Numa nota pessoal, estou extremamente orgulhoso do que alcançamos juntos, e ao colocar as melhores pessoas no lugar, construímos uma equipa forte com aspirações ousadas para o futuro. Com isto em mente, estou entusiasmado por ver o que o futuro reserva para ele e para nós, à medida que nos aproximamos cada vez mais do início da próxima era de competição da Fórmula E, em janeiro próximo”, concluiu.