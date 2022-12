Fórmula E: David Beckmann é o novo piloto de testes e reserva da Porsche | AutoSport

O jovem piloto alemão David Beckmann é o novo piloto reserva e testes da Porsche no Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E, juntando-se a Simona De Silvestro neste papel e substituindo Neel Jani. Em 2022 Beckmann já era piloto de testes e reserva para a equipa de Fórmula E da Avalanche Andretti, que enfrenta a temporada 9 como uma equipa cliente da Porsche, além de ter competido no Campeonato FIA de Fórmula 2.

“Juntar-me à Porsche quando a Fórmula E entra numa nova era é um desafio excitante”, disse o piloto alemão. “Foi uma experiência fantástica conduzir o novo Porsche 99X Electric Gen3 em pista. Estou ansioso pela nova temporada e vou trabalhar arduamente para contribuir para o sucesso da equipa”.

Simona De Silvestro, que também disputou a Fórmula E com a equipa de Michael Andretti na época de 2015/2016, mantém o lugar na Porsche para a temporada 9. Os pilotos principais são Pascal Wehrlein e António Félix da Costa que estão em testes coletivos da Fórmula E em Valência durante estes próximos dias.