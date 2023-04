Fórmula E: Danil Kvyat, Victor Martins, Felipe Drugovich na lista do teste para estreantes | AutoSport

A Fórmula E e a FIA revelaram hoje a lista dos 23 pilotos confirmados para participar no primeiro teste de estreantes para o GEN3 na próxima segunda-feira (24 de abril) após a jornada dupla em Tempelhof, Berlim.

É uma lista que conta com nomes sonantes, o que mostra o interesse na competição. O teste é exclusivamente para pilotos sem experiência prévia na Fórmula E em pista e que tenham Licença Internacional Grau B no mínimo. Nomes como Victor Martins (Alpine), Felipe Drugovich (Aston Martin), Sheldon van der Linde (BMW), Jack Aitken (IMSA – Whelen Engineering Racing) e Daniil Kvyat (WEC – Prema) estão na lista que conta ainda com Will Stevens (WEC – JOTA Hertz), Yifei Ye (WEC – Jota Hertz), Robert Shwartzman (Ferrari), Mikel Azcona (Hyundai) entre outros.