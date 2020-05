Fórmula E: Daniel Abt suspenso pela Audi

As corridas virtuais continuam a fazer vítimas. Daniel Abt foi suspenso pela Audi Sport, mas não deverá pilotar mais pela marca na Fórmula E.

O escândalo aconteceu no último fim de semana, em que Abt não participou na corrida virtual de Fórmula E, usando um simracer profissional no seu lugar. Stoffel Vandoorne mostrou logo algumas dúvidas na transmissão e mais tarde confirmou-se o cenário que levou a uma multa e agora ao fim da linha na competição elétrica:

No comunicado oficial divulgado pela Audi AG, a separação de Abt da equipa foi confirmada: “Daniel Abt não guiou o seu carro na qualificação e a corrida no quinto evento do Race at Home Challenge, em 23 de maio, mas deixou um Sim-Racer profissional faz isso. Ele desculpou-se diretamente por isso no dia seguinte e aceitou a desqualificação.”

“A Integridade, transparência e conformidade consistente com as regras aplicáveis são as principais prioridades da Audi – isso aplica-se a todas as atividades nas quais a marca está envolvida, sem exceção. Por esse motivo, a Audi Sport decidiu suspender Daniel Abt com efeito imediato. ”

Abt será substituído ainda esta época, não se sabendo quem será o piloto escolhido. É mais um piloto que sofre de forma severa as consequências de ir contra as regras de competições virtuais que servem no fundo para entreter os fãs, mas que não deixam de ser palcos onde as marcas são representadas.