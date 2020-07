Fórmula E: Daniel Abt confirmado como piloto da NIO333

Daniel Abt irá ser piloto da NIO333, substituindo Ma Qing Hua e juntando-se a Oliver Turvey.

Abt perdeu o seu lugar na Audi depois da polémica no Race at Home Challenge, em que colocou um simracer a competir no seu lugar. O piloto estará ao serviço da equipa nas últimas seis jornadas da temporada, todas em Berlim.

“Assumo total responsabilidade pelo que aconteceu no Race at Home Challenge – foi um erro”, começou Abt. “Não tenho ressentimentos em relação a ninguém, e agora é a hora de olhar para a frente e voltar ao que mais amo – as corridas. Só quero fazer o melhor que posso pela equipa e ajudar a ter um bom final de época.”

“Sou muito grato pela oportunidade e pela confiança que a NIO 333 está a depositar em mim. A chance de disputar as seis últimas corridas da temporada – em minha casa – e continuar meu recorde de competir em todas as jornadas até hoje na Fórmula E é muito emocionante “.

“Berlim é um ótimo lugar para mim”, disse Abt. “Tenho ótimas lembranças e uma corrida em casa é sempre algo especial. Sentirei falta dos fãs, mas tenho certeza que aqueles que assistem em casa verão algumas corridas emocionantes.”

“Quero terminar a 6ª temporada em alta e veremos o que o futuro trará. Competi em todas as corridas da história da Fórmula E e trabalhei com um fabricante líder nos últimos três anos. Tenho muita experiência e muito para dar à equipa. Farei tudo o que puder para alcançar resultados juntos com Oliver.”

Vincent Wang, CEO da equipa, falou sobre o seu entusiamo em garantir a Abt e espera que a assinatura leve a NIO 333 a um forte final de temporada.

“Quando a possibilidade de assinar o Daniel me foi apresentada, foi uma perspectiva interessante”, disse Wang. “Como diz o ditado no mundo oriental – o pródigo que regressa é mais precioso do que ouro! Decidimos dar a Daniel a oportunidade de regressar e recebemo-lo de braços abertos. Esperamos que o herói da casa redobre nossos esforços para terminar esta temporada extraordinária em grande estilo”.