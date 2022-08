Fórmula E: Dan Ticktum tem esperança em manter o lugar | AutoSport

Dan Ticktum foi um dos pilotos estreantes na temporada que terminou na semana passada do Campeonato do Mundo de Fórmula E, passando da Fòrmula 2 para piloto da equipa Nio 333 com Oliver Turvey como companheiro de equipa. O britânico terminou o ano com 1 ponto somado e a equipa chinesa ficou-se pela discussão dos últimos lugares da tabela de construtores, terminando no 10º lugar, com 7 pontos, mais 5 do que a Dragon/Penske Autosport.

Num balanço final da estreia na competição de monolugares 100% elétricos, Ticktum afirmou ter gostado “mais do campeonato do que pensava, gosto das pistas”, mas terminou frustrado com o resultado final da equipa.

“O carro em si foi melhor para conduzir do que eu esperava em termos apenas do carro de Fórmula E Gen2, mas quero dizer, tenho de ser brutalmente honesto, não gostei onde a equipa esteve este ano”, disse o piloto ao Motorsport.com. “Fizemos bons progressos. E obviamente, o essencial é olhar para os aspectos positivos, mas após uma longa temporada e como alguém que é competitivo e tão focado como eu, pode ficar um pouco desgastado”.

Já a pensar no próximo desafio da carreira, o piloto britânico espera ter uma oportunidade em conduzir a próxima geração de monolugares elétricos, a Gen3. Que é como quem diz, manter-se na Fórmula E.

“Já estou muito ansioso pela próxima época. É suposto eu estar aqui, se tudo correr bem. O Gen3 tem um aspeto muito excitante. Há também algumas coisas com o carro, não o nosso carro, especificamente com o Gen3 que possivelmente ainda não chegou aos meios de comunicação social. Portanto, há algumas coisas interessantes a acontecer”, concluiu.