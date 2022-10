Fórmula E: Dan Ticktum mantém lugar na NIO | AutoSport

Dan Ticktum vai competir pela segunda época no Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E com a NIO 333, depois de assinar mais um contrato e poder pilotar os monolugares da Gen3.

O melhor resultado de Ticktum na oitava época, a sua de estreia na competição de monolugares elétricos, foi um 10º posto em Roma, somando 1 pontos e terminando o ano no 21º posto do campeonato. O piloto britânico confirmou ainda ter estado em contacto com o novo monolugar desde a ronda final da Fórmula E de 2021-2022 em Seul. “Já estive no carro um par de vezes e é um grande passo em frente em relação à Gen2; tenho de dizer, até agora tenho gostado muito”, confirmou Ticktum.

Como companheiro de equipa em 2023, o britânico terá Sérgio Sette Câmara, que substituiu Oliver Turvey.