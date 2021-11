Fórmula E: Dan Ticktum junta-se à NIO333 | AutoSport

O jovem piloto britânico Dan Ticktum irá juntar-se à equipa NIO333 e estrear-se na Fórmula E. Ticktum ficou conhecido pelo seu talento ao volante e por ter o coração demasiado perto da boca, além de já ter sido várias vezes criticado pela sua postura.

Ticktum que já pertenceu à Academia Red Bull e representou a Williams não demonstrou anteriormente interesse na FE, mas será um piloto pago na NIO ao lado de Oliver Turvey.

“Estou muito feliz por correr com a equipa de Fórmula E NIO 333”, disse Ticktum. “Vai ser um grande desafio, pois não tive muito tempo para me preparar para o teste da próxima semana, e a FE é complicado, mas vai ser muito excitante. Há bastantes ferramentas diferentes que pode usar como piloto, mas é uma experiência totalmente diferente da F2, por isso estou realmente ansioso por isso, tanto mental como fisicamente. Tive uns dias fantásticos com a equipa em Silverstone esta semana e espero que podemos tentar fazer alguns progressos na próxima época e subir ainda mais na grelha”.

A NIO333 costuma ocupar os últimos lugares da grelha de Fórmula E mas parece determinada em mudar isso , com uma recente reestruturação ao nível das chefias. Como Ticktum estará a competir na F2 este fim de semana, faltará ao primeiro dia de testes, na segunda, no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, o primeiro de quatro dias de ensaios para as equipas do campeonato do mundo 100% elétrico.