Fórmula E: Dan Ticktum destacou-se nos treinos livres

Dan Ticktum continuou a sua boa forma nas ruas de Monte Carlo, estabelecendo o tempo mais rápido em ambos os Treinos Livres 1 e 2 antes do E-Prix do Mónaco. Ao volante da recém-renomeada equipa CUPRA KIRO.

TL1

A sessão de abertura do dia viu os pilotos entrarem no icónico circuito de rua sob um nascer do sol dourado. Com um traçado ligeiramente revisto e alterações na zona de ativação do MODO ATTACK, os pilotos aproveitaram as primeiras voltas para se adaptarem. O CUPRA KIRO, com uma pintura especial Marvel Thunderbolts*, mostrou um ritmo impressionante, com ambos os pilotos a chegarem a primeiro e segundo lugar numa determinada altura.

Ticktum terminou a sessão no topo com uma volta de 1m27,511s, superando por pouco Pascal Wehrlein, da TAG Heuer Porsche, por apenas 0,004s. Nyck de Vries impressionou com a Mahindra Racing e terminou em terceiro, seguido por Jake Dennis (Andretti), Edoardo Mortara e o vencedor da 7ª temporada no Mónaco, Antonio Felix da Costa, pela Porsche.

Os Nissans de Oliver Rowland e Sacha Fenestraz garantiram o sétimo e oitavo lugares, com Jake Hughes (Maserati MSG) e Maximilian Guenther (DS PENSKE) a completarem os dez primeiros. Nick Cassidy, da Jaguar TCS Racing, sofreu com um problema na bomba de arrefecimento e terminou no fim da tabela de tempos.

TL2

O Treino Livre 2 trouxe mais do mesmo de Ticktum, que mais uma vez liderou a sessão com um tempo de 1m27,779s. Jake Dennis seguiu em segundo, apesar de não ter efetuado uma volta completa de 350kW, sublinhando o sólido ritmo da Andretti. Edoardo Mortara ficou em terceiro, à frente do vencedor do ano passado, Mitch Evans, com Nyck de Vries, da Mahindra, em sexto.

Nick Cassidy regressou à ação para a Jaguar após os problemas no TL11, procurando continuar o forte legado da equipa no Mónaco, tendo estado no pódio nas últimas quatro épocas. Jake Hughes e Jean-Eric Vergne tiveram pequenos problemas fora da pista, mas ambos recuperaram sem incidentes.

O piloto português António Félix da Costa, que já venceu no Mónaco, foi sexto no primeiro treino e nono no segundo treino.