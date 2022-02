Fórmula E: Dan Ticktum compara competição elétrica ao BTCC | AutoSport

Dan Ticktum ainda não se conformou com a sua estreia na Fórmula E. O piloto britânico que veio da Fórmula 2 ele próprio já mostrou que gosta de ser agressivo em pista, mas ficou surpreendido com a agressividade que encontrou na Fórmula E.

“As pessoas batem muito umas com as outras”, disse Ticktum ao autosport.com, quando lhe foi pedido para reflectir sobre o seu fim-de-semana de estreia. “É como uma corrida de BTCC algo que já estava mais ou menos à espera. As pessoas não conseguem fazer ultrapassagens sem contactos. Penso obviamente que a regeneração é uma coisa muito diferente para mim, mas tenho de dizer, não sinto que haja algo com que me tenha tido muita dificuldade; foi tudo relativamente intuitivo”.

“A corrida do México será definitivamente mais limpa, é mais uma pista construída para o efeito. É mais ampla. Veremos, penso que podemos ter um pouco mais de dificuldades aqui.