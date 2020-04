Fórmula E: Contrato com cidade de Roma renovado

A Fórmula E continuará a percorrer as ruas de Roma até 2025. Foi assinado um novo acordo que prevê a manutenção da prova por mais cinco épocas.

A Fórmula E já visitou Roma por duas vezes e o acordo foi renovado por mais cinco temporadas. Alejandro Agag, fundador e presidente da Fórmula E rotulou a extensão do contrato como “uma conquista importante”:

“Agradecemos à presidente da câmara de Roma Virginia Raggi e a toda a administração por ajudar a fazer isto acontecer. A Itália é um mercado estratégico para nós, e estamos determinados a continuar a trabalhar com o país para garantir um crescimento maior do campeonato, em termos de popularidade e competitividade. Envolvemos alguns dos maiores nomes do setor a trabalharem juntos para uma mudança gradual na forma como a mobilidade elétrica é percebida. Esse processo terá grandes consequências globais ”.