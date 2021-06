Fórmula E: Construtor norte americano na calha para 2023/24 | AutoSport

A Lucid Motors, uma startup norte americana de veículos elétricos, está a negociar a sua entrada na Fórmula E, a pensar na Gen3 da competição. Quem avança esta informação é a publicação The Race.

Segundo a mesma publicação, já foram feitas algumas reuniões de membros da empresa com a Fórmula E e algumas equipas atuais que procuram parcerias no projeto da competição de monolugares totalmente elétrica. Surgem nomes como a Envision Virgin, cujo contrato com a Audi termina em 2022 e a Andretti, que ainda continuará a competir em 2021/2022 mesmo com a partida da BMW.

A empresa tem sede na Califórnia, mas é detida na sua maioria por um fundo de investimentos árabe. Já lançou no mercado um veículo, o Lucid Air e já anunciou o concept car de um SUV, chamado Project Gravity. Tem planeado o fabrico de 20.000 carros em 2022 até chegar ao meio milhão de carros em 2030.