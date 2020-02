Fórmula E: Conheça os pilotos do teste de Rookies

Está aí à porta o teste de rookies da Fórmula E. Em Marraquexe, no dia 1 de março, estarão pilotos do FIA WEC, IMSA, Super Fórmula, Super GT, Indy Lights, DTM e da W Series. O AutoSport traz-lhe os nomes e em que equipas estarão a pilotar.

DS TECHEETAH

Filipe Albuquerque – Já competiu no DTM, passando pelos GTs até se estabelecer no endurance. Já venceu as 24h de Daytona e foi Vice-Campeão Mundial e Europeu de LMP2. Foi rookie do ano 2014 em Le Mans e agora estreia-se a bordo de um monolugar da Fórmula E, depois de estar afastado dos monolugares há 11 anos.

James Rossiter – É o piloto de testes e desenvolvimento da equipa, ou seja, conhece bem o monolugar da equipa chinesa. Em 2019 correu no Super GT onde se classificou em 13º lugar. Também já passou pelo WEC e pelo ELMS

AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER

Mattia Drudi – Filho do antigo piloto Luca Drudi, Mattia, de 21 anos, já correu na Fórmula 4, no ELMS e no Blancpain GT Series.

Kelvin van der Linde – Apesar de apenas ter 23 anos, van der Linde já tem alguma experiência como piloto de GT3, tendo passado por IMSA, Blancpain GT Series e FIA GT World Cup.

ENVISION VIRGIN RACING

Nick Cassidy – Depois de se sagrar campeão da Super Fórmula, Cassidy vai testar agora na Fórmula E. Também já passou por IMSA e pela Fórmula 3.

Alice Powell – Terminou em terceiro lugar na W Series em 2019 e conta com experiência nos GT3 no IMSA.

NISSAN E.DAMS

Jann Mardenborough – Do virtual para o real, Mardenboroug já é um piloto com experiência. Passou pelo programa da Nissan em Le Mans, passando também pela GP2 e GP3 e Super GT.

Mitsunori Takaboshi – É o atual piloto de testes, desenvolvimento e reserva da Nissan e.DAMS. Tem passado parte da sua carreira nos Super GT.

BMW IANDRETTI MOTORSPORT

Lucas Auer – A começar uma nova fase da sua carreira na BMW, Auer já passou pela Mercedes e pela Red Bull.

Kyle Kirkwood – Campeão da Indy Pro 2000, o piloto de 21 anos conta também com títulos na F4, F3 e na UDF2000.

MAHINDRA RACING

Sam Dejonghe – Piloto de simulador e testes da Mahindra (Nick Heidfeld é o piloto reserva) Dejonghe já passou pelo ELMS e pela Blancpain GT Series

Pipo Derani – Um dos pilotos mais condecorados do IMSA nas temporadas recentes, o brasileiro de 26 anos já passou também pela Indy Pro 2000 e pela Fórmula 3.

PANASONIC JAGUAR RACING

Jamie Chadwick – Campeã da W Series e piloto de desenvolvimento da Williams na Fórmula 1. A britânica até poderia estrear-se este ano na Fórmula E, com a sobreposição em Sanya com as 12h de Sebring para James Calado, mas a ronda chinesa foi cancelada.

Sacha Fenestraz – Campeão da F3 Japonesa, o piloto de 20 anos já tem alguma experiência em Fórmulas, passando pela GP3 Series e pela Fórmula 3.

ROKIT VENTURI RACING

Arthur Leclerc – O irmão de Charles Leclerc é piloto da Fórmula 4. Com 19 anos já tem desempenhado o papel de piloto de testes, desenvolvimento e simulador na Venturi Racing.

Norman Nato – Tal como Leclerc, também já desempenha papel de simulador, testes e desenvolvimento na Venturi Racing. Já passou pelo WEC, ELMS, Blancpain GT Series e Fórmula 2.

GEOX DRAGON

Joel Eriksson – Piloto de reserva da Dragon, Eriksson tem uma época de DTM no seu currículo e passagens pelas Fórmulas de promoção.

Sergio Sette Camara – Terminou nas duas últimas temporadas entre os dez primeiros na Fórmula 2. O brasileiro é dado como piloto na IndyCar para este ano. Com uma carreira nas Fórmulas, está será a sua estreia na Fórmula E.

NIO 333

Daniel Cao – Piloto asiático que corre na Fórmula 3 da Ásia terá uma grande experiência de aprendizagem.

Antonio Fuoco – O campeão italiano de GT já tem experiência com o Gen2 da Fórmula E com a Dragon. E também já foi piloto de desenvolvimento da Ferrari.

TAG HEUER PORSCHE

Frederic Makowiecki – É um grande piloto de desenvolvimento com muita experiência no WEC, IMSA e Super GT.

Thomas Preining – É o piloto designado de desenvolvimento da Porsche, com passagens na Fórmula 4, WEC e ELMS.

MERCEDES-BENZ EQ

Daniel Juncadella – Piloto experiente no DTM e quandopassagens nas Fórmulas de promoção, Juncadella vai experimentar o monolugar da Mercedes, mas com Esteban Gutierrez e Garry Paffet como pilotos de reserva, não deve passar disso.

Jake Hughes – No ano passado testou para a NIO e impressionou. Já tem experiência nas Fórmulas de promoção, tendo ficado em 7 com a HWA Racelab na temporada de 2019 da Fórmula 3