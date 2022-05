Fórmula E: Compra da Mercedes pela McLaren foi escolha “óbvia”, diz Zak Brown | AutoSport

A McLaren aproveitou a saída da Mercedes-EQ Formula E Team da Fórmula E no final desta temporada para adquirir a estrutura que foi campeã do mundo em 2021.

Sendo já uma competição atraente para os interesses da McLaren, como fez quando decidiu entrar no Extreme E, a oportunidade gerada pela saída da Mercedes foi o quanto baste para a equipa de Woking avançar com o projeto, afirmou Zak Brown.

“Penso que fora da excitação óbvia que envolve a Fórmula E como plataforma de corrida e uma plataforma de marketing para os nossos parceiros e fãs, de um ponto de vista técnico, foi a oportunidade de adquirir a equipa campeã mundial (…). Taylor [Kiel] dirige a equipa da IndyCar, Andreas [Seidl] dirige a equipa da Fórmula 1 e Ian [James] vai dirigir a equipa de Fórmula E”, deixou claro Zak Brown, CEO da McLaren.

Sobre a motivação que levou a sua estrutura a avançar com a aquisição, Brown salientou a estabilidade que vive agora a equipa de Fórmula 1, que permite aos responsáveis em Woking poderem pensar noutros projetos.

“Foi uma combinação da estabilidade que temos na Fórmula 1 – ainda que haja um longo caminho a percorrer para voltar à frente – penso que Andreas tem todos os recursos de que necessita. Por isso, ser capaz de adquirir uma equipa campeã mundial de uma forma ‘chave-na-mão’ tornou-se realmente numa opção óbvia”, concluiu Brown.