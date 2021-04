Fórmula E: Como vai o campeonato (após 4 corridas)

Realizadas que estão quatro corridas na Fórmula E (este ano os dois primeiros eventos foram jornadas duplas), Sam Bird (Jaguar) lidera o campeonato com quatro pontos de avanço para o seu colega de equipa na Jaguar, Mitch Evans.

Como quase sempre, na Fórmula E a regularidade pontual é decisiva, e depois de três equipas e quatro pilotos distintos terem vencido as quatro corridas, os cinco primeiros classificados estão para já separados por apenas 11 pontos e o top 10 cabe em 22 pontos. António Félix da Costa (DS Techeetah) está precisamente em 10º no campeonato, isto apesar de não ter pontuado em duas corridas. Jean Eric Vergne (DS Techeetah) venceu uma e só está quatro pontos mais à frente.

Nas equipas, com os seus dois pilotos na frente do campeonato é natural que a Jaguar lidere os Construtores e aqui sim, tem já uma boa vantagem para a segunda classificada a Mercedes, 17 pontos. A DS Techeetah de Félix da Costa é terceira a 19 pontos do segundo lugar.