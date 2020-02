Fórmula E: Como vai o campeonato (5/13)

Com a vitória de António Félix da Costa (DS Techeetah) no E-Prix de Marraquexe, o piloto português salta para a liderança do campeonato com 67 pontos. Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing), que terminou em sexto no E-Prix de Marraquexe, é segundo com 56 pontos. Terceiro lugar para Alexander Sims, que não pontuou e continua com 46 pontos.

Maximilian Gunther, que terminou em segundo no E-Prix de Marraquexe está na quarta posição com 44 pontos, dois pontos apenas do seu colega de equipa Sims. A fechar os cinco primeiros está Lucas Di Grassi com 38 pontos. Jean-Eric Vergne, colega de Félix da Costa, sobe à oitava posição e está agora com 31 pontos.