FÓRMULA E: COMO VAI O CAMPEONATO (5/13)

Depois do seu triunfo em Marraquexe, António Félix da Costa passa agora a líder da competição com 67 pontos mais 11 do que Mitch Evans, que teve um fim de semana abaixo do esperado em Marrocos onde somou apenas nove pontos. Alexander Sims (BMW) somou o seu segundo abandono do ano, mas ainda assim é terceiro no campeonato. O seu colega Max Guenther, com este seghundo lugar em Marraquexe é agora quarto classificado da competição.

Com este duplo pódio da DS Techeetah, a equipa passa também para a liderança no campeonato de equipas, somando um total de 98 pontos, mais 8 do que a BMW. Nenhuma equipa este ano somou tantos pontos num evento quanto a DS Techeetah