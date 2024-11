Fórmula E: Começou a época 2024/2025

A Fórmula E está de volta. Os monolugares elétricos regressam às pistas para a preparação da nova época. Devido à tragédia que se abateu sobre Valência, os testes tiveram de ser mudados para o traçado de Jarama. Será aqui que ao longo de quatro dias, pilotos e equipas irão preparar a época 2024/2025.

O teste de pré-temporada da 11ª temporada irá ser a estreia do GEN3 Evo, inaugurando uma nova era para a Fórmula E. O GEN3 Evo acelera de 0 aos 100km/h em 1,82 segundos, o que o torna o monolugar mais rápido da FIA, superando os atuais carros de F1 em 30% em aceleração.

As principais novidades incluem:

Kit de carroçaria reforçado para melhorar a aerodinâmica e a durabilidade.

Tração integral disponível em fases de corrida selecionadas, melhorando o controlo durante os arranques, duelos de qualificação e MODO DE ATAQUE.

Pneus Hankook iON otimizados para todas as condições climatéricas, agora fabricados com 35% de materiais reutilizáveis para maior aderência e sustentabilidade.

Mudanças na grelha

A época baixa da Fórmula E trouxe mudanças na grelha. Maximilian Günther mudou-se para a DS PENSKE para fazer parceria com o bicampeão Jean-Éric Vergne, deixando a Maserati MSG Racing. Stoffel Vandoorne, por sua vez, deixou a DS PENSKE para se juntar à Maserati MSG Racing, onde irá correr ao lado do recém-chegado Jake Hughes da NEOM McLaren.

Várias equipas, no entanto, mantêm as suas formações de pilotos. A Envision Racing mantém Robin Frijns e Sébastien Buemi, a TAG Heuer Porsche continua com o atual campeão Pascal Wehrlein e português António Félix da Costa, e a Mahindra Racing mantém Edoardo Mortara e Nyck de Vries. A Jaguar TCS Racing também mantém Mitch Evans e Nick Cassidy, depois de terem conquistado o Campeonato do Mundo de Equipas no final da 10ª temporada.

A Andretti Autosport remodelou o seu alinhamento, juntando o Campeão da 9ª Temporada Jake Dennis ao novo companheiro de equipa Nico Müller, que também se juntou à Porsche. Norman Nato regressa à Nissan, voltando a juntar-se a Oliver Rowland após a sua passagem pela Andretti.

A próxima temporada apresenta novos talentos, incluindo o estreante Zane Maloney, que se junta à equipa inaugural de Fórmula E da Lola Yamaha ABT, juntamente com o veterano Lucas di Grassi. A NEOM McLaren dá as boas-vindas a Taylor Barnard para a sua primeira época completa, juntando-o ao experiente piloto Sam Bird.

A Kiro Race Co., que mudou recentemente de marca, é a única equipa que ainda não definiu o seu alinhamento de pilotos, esperando-se um anúncio em breve.

A ABT mudou a sua marca para Lola Yamaha ABT após uma parceria com a Lola Cars e a Yamaha, adotando uma impressionante pintura azul e amarela. O seu alinhamento inclui o veterano Lucas di Grassi e o estreante Zane Maloney.

Além disso, a Forest Road Company, sediada em Los Angeles, adquiriu a propriedade total da equipa de Fórmula E ERT, mudando a sua designação para Kiro Race Co. Com um design arrojado em preto e verde, a Kiro Race Co. estabeleceu uma parceria técnica com a Porsche Motorsport, dando-lhes acesso à tecnologia de propulsão da Porsche, vencedora de campeonatos, e aumentando a sua competitividade para a época.

Equipa Piloto Piloto Jaguar TCS Racing Mitch Evans Nick Cassidy TAG Heuer Porsche Pascal Wehrlein Antonio Felix da Costa DS PENSKE Jean-Eric Vergne Maximilian Guenther Nissan Oliver Rowland Norman Nato Andretti Jake Dennis Nico Mueller Envision Racing Robin Frijns Sebastien Buemi NEOM McLaren Sam Bird Taylor Barnard Maserati MSG Racing Stoffel Vandoorne Jake Hughes Lola Yamaha ABT Lucas di Grassi Zane Maloney Mahindra Racing Nyck de Vries Edo Mortara Kiro Race Co Dan Ticktum David Beckman

Calendário

A 11ª temporada da Fórmula E começa em São Paulo, Brasil, em 7 de dezembro de 2024 – a primeira abertura de temporada da cidade. A série segue para a Cidade do México, seguida por sua primeira jornada dupla em Jeddah, na Arábia Saudita, em 14 e 15 de fevereiro de 2025, com um novo local de pista. Miami regressa ao calendário com corridas no Homestead Miami Speedway, oferecendo uma corrida em casa para equipas sediadas nos EUA, como a Andretti, a DS PENSKE e a Kiro Race Co.

O Mónaco acolherá uma jornada dupla nos dias 3 e 4 de maio de 2025, seguida de outra em Tóquio, que expande o seu formato esta época. Xangai e Jacarta (a 21 de junho) também regressam, acrescentando emoção ao circuito mundial. A época será concluída com jornadas duplas em Berlim e Londres, com a final de Londres marcada para 26 e 27 de julho de 2025, encerrando uma época repleta de ação.