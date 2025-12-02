Fórmula E: Começa a temporada 2025/2026, em São Paulo (informações e horários)

Enquanto a grande maioria das competições motorizadas já terminou, ou se preparara para chegar ao fim do seu calendário, a Fórmula E está já a caminho do Brasil, mais especificamente São Paulo, para a primeira corrida da 12ª temporada da competição 100% elétrica.

Serão 17 rondas, 10 países, 11 fins de semana onde alguns dos melhores pilotos do mundo vão lutar pelo cetro de Campeão da Fórmula E.

Despedida da Gen3

A temporada 2025/26 marcará o fim da terceira geração de monolugares da Fórmula E, com a despedida do GEN3 Evo, o monolugar elétrico capaz de fazer dos 0 aos 100km/h em pouco mais de 1,8 segundos. Esta geração permitiu melhorias significativas nos tempos por volta e ofereceu aos pilotos uma experiência radicalmente diferente, com kit de carroçaria reforçado para maior aerodinâmica e robustez, bem como a possibilidade de tração integral em momentos-chave como os duelos de qualificação, arranques e ATTACK MODE.

​Já o futuro chega com o GEN4, previsto para se estrear na época seguinte e apontado como uma redefinição do conceito de corrida na Fórmula E. O novo carro disponibiliza 600 kW de potência máxima (mais de 815 cv) com tração integral ativa em todas as fases da corrida, e duas configurações aerodinâmicas distintas: elevada carga para a qualificação e baixa carga para a corrida, otimizando desempenho e eficiência em cada contexto.

​O pacote técnico do GEN4 inclui ainda 450 kW de potência de corrida, 600 kW em ATTACK MODE para ultrapassagens mais contundentes, travagem regenerativa reforçada até 700 kW e capacidade energética até 55 kWh, abrindo espaço a estratégias mais agressivas. Em paralelo, a construção recorre integralmente a materiais recicláveis, com pelo menos 20% de conteúdo reciclado, reforçando a posição do Mundial de Fórmula E como referência em sustentabilidade no desporto motorizado.

As mudanças de pilotos

O defeso trouxe várias mudanças de pilotos: apenas Nissan, Mahindra e Lola Yamaha ABT mantiveram as mesmas duplas. António Félix da Costa mudou-se para a Jaguar TCS Racing, para formar parceria com Mitch Evans. O português substituído na Porsche por Nico Müller, que se junta a Pascal Wehrlein, enquanto Taylor Barnard ingressa na DS PENSKE ao lado de Maximilian Guenther e Nick Cassidy passa a alinhar com Jean-Éric Vergne na estreante Citroën Racing nos monolugares.

Joel Eriksson regressa à Fórmula E com a Envision Racing, fazendo equipa com Sébastien Buemi, que renovou por vários anos, ao passo que Pepe Martí estreia-se na competição com a CUPRA KIRO, ao lado de Dan Ticktum, depois de uma época bem-sucedida em 2024/25. Felipe Drugovich inicia também a sua primeira época completa na disciplina, integrando a Andretti ao lado do campeão da época 9, Jake Dennis, reforçando o nível e a profundidade do pelotão para 2025/26.​

As primeiras sensações nos testes

O Circuito Ricardo Tormo, em Valência, voltou a receber os testes de pré-época da Fórmula E, um ano depois das cheias que afetaram a região, com seis sessões de três horas para o plantel a tempo inteiro e uma edição reforçada do Women’s Test, que duplicou o tempo de pista disponível face ao ano anterior. A Mahindra Racing destacou-se ao longo da semana, com Edoardo Mortara a terminar como referência dos tempos e Nyck de Vries igualmente competitivo. Do lado da Jaguar, Félix da Costa deu os primeiros passos com a equipa, na primeira fase de trabalho árduo com os novos mecânicos, engenheiros e todo o staff. É uma nova fase de adaptação para o piloto de Cascais que nunca escondeu o entusiasmo desta nova fase, onde tudo parece mais simples e mais leve.

​São Paulo é o primeiro destino

O E-Prix de São Paulo combina uma atmosfera vibrante com corridas espetaculares no traçado citadino em torno do Sambódromo do Anhembi. Ao longo das últimas três edições, a prova tem oferecido ultrapassagens decisivas, incluindo manobras pela vitória na derradeira curva e recuperações impressionantes desde o fundo da grelha.

Na estreia da corrida brasileira, a Jaguar TCS Racing dominou, com Mitch Evans a vencer e Sam Bird em terceiro, enquanto Nick Cassidy colocou o Envision no segundo lugar, garantindo um pódio totalmente ocupado por equipas com propulsor Jaguar. O momento mais icónico seria, contudo, a ultrapassagem de Bird na última volta, já ao serviço da NEOM McLaren: um ataque preparado por fora para conquistar o interior na curva final, que valeu à equipa britânica o seu primeiro triunfo na Fórmula E.

A edição seguinte reforçou a reputação de São Paulo como palco de desfechos dramáticos. Oliver Rowland, com a Nissan, conseguiu ainda subir a terceiro na derradeira curva, aproveitando o duelo entre Pascal Wehrlein e Jake Dennis pelo último lugar no pódio. Em 2025, Mitch Evans voltou a escrever história ao vencer depois de partir de 22.º, uma recuperação quase inimaginável no panorama atual do desporto motorizado e que ficou ligada ao arranque competitivo da era GEN3 Evo.

Penalizado por um problema técnico na qualificação, Evans ganhou várias posições logo na primeira volta, entrou rapidamente na zona de pontos e aproximou-se do grupo da frente. Já na luta pela vitória, assumiu o comando antes de um incidente entre o seu então colega de equipa, Nick Cassidy, e Wehrlein, que levou a uma neutralização. Após o recomeço, teve ainda de resistir à forte pressão de António Félix da Costa, mas conseguiu manter-se na liderança até à meta, fixando um novo recorde de recuperação vitoriosa na história da Fórmula E em São Paulo.

Equilíbrio deverá manter-se

Na temporada 11, 16 pilotos diferentes subiram ao pódio, o que corresponde a cerca de 75% da grelha, e todas as 11 equipas conseguiram, pelo menos, um resultado nos três primeiros lugares ao longo das 16 corridas. Este equilíbrio faz antecipar, para a temporada 12, nova diversidade de rostos e cores no pódio antes da transição para a geração GEN4, numa fase em que equipas e pilotos trabalham de forma intensa para se colocarem no topo logo na ronda inaugural.

Em São Paulo, os carros equipados com motorização Jaguar têm sido a referência, o que dá boas indicações para a equipa de AFC. No entanto, exigir pódios ou até vitórias a um piloto que está ainda a encontrar referências é demasiado. Há ainda muito trabalho de bastidores para que o piloto luso. Pascal Wehrlein, em representação da Porsche, conquistou as duas últimas Julius Baer Pole Positions em São Paulo, ficando por saber se conseguirá somar uma terceira consecutiva e, desta vez, convertê-la finalmente em vitória.

Horários

5, sexta-feira

Treino Livre 1 – 19h30–20h25

6, sábado