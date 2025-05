Fórmula E com jornada dupla no Mónaco

Por José Caetano, em Monte Carlo

À oitava visita da Fórmula E ao Principado do Mónaco, e apenas pela primeira vez, fim de semana com dois ePrix no circuito de Monte Carlo (3,337 km, 19 curvas). E, na primeira corrida no programa, este sábado, às 14h05 de Portugal Continental, a segunda experiência com o Pit Boost estreado em Jeddah, Arábia Saudita na ronda três da temporada. O piloto português António Félix da Costa, da Porsche, venceu aqui em 2021, quando ainda representava a DS, e é segundo no campeonato, com menos 15 pontos do que britânico Oliver Rowland, da Nissan.

No Mónaco, este fim de semana, rondas 6 e 7 da Época 11 do Mundial de Fórmula E, campeonato de monolugares elétricos que acelera no circuito de grande prémio nas ruas de Monte Carlo desde 2015 – nas três primeiras passagens, recorreu-se à variante do traçado que tinha 1,765 km e 12 curvas, devido às (muitas!) limitações das baterias, mas o progresso tecnológico (rápido) permitiu adotar a configuração da Fórmula 1 em 2021. E, este ano, também pela primeira vez, GEN3 Evo em ação, com a disponibilidade de tração integral nalgumas fases do ePrix, nomeadamente no arranque e durante a ativação do Attack Mode, a permitir antecipar competição ainda mais feroz (em 2021, por exemplo, registaram-se 28 ultrapassagens só entre os seis primeiros classificados e seis pilotos a passarem pelo comando da ação, e Félix da Costa, após ultrapassagem sensacional a Mitch Evans, da Jaguar, na volta final, ganhou a corrida!).

O neozelandês da Jaguar também foi protagonista na corrida do ano passado, que venceu, à frente do compatriota e parceiro de equipa Nick Cassidy. O belga Stoffel Vandoorne, então num DS (atualmente, representa a Maserati) acabou na terceira posição e, no fim das 31 voltas, mais duas do que o previsto, devido a intervenção do Safety Car pilotado pelo português Bruno Correia, Félix da Costa, num Porsche, terminou na sétima, também a posição de António na grelha de partida, depois de qualificação em que “saiu de cena” na primeira ronda de duelos (quartos de final), eliminado por Evans. Pascal Wehrlein, da Porsche, garantiu a “pole” (1.29,861 m).

Rowland (Nissan) protege liderança

No calendário da Época 11 da Fórmula E, que arrancou a 7 de dezembro de 2024, em São Paulo, Brasil, com o triunfo de Evans, à frente de Félix da Costa, depois de arrancar da 22.ª posição (a última!), o que demonstra a competitividade da série e incerteza dos resultados nas corridas, 16 ePrix. Encontramo-nos, portanto, quase a meio da temporada. Na classificação, Oliver Rowland, da Nissan, primeiro, com 59 pontos (duas vitórias e três pódios em cinco rondas), António Félix da Costa, da Porsche, segundo, com 54 (dois segundos lugares e um terceiro). Em terceiro, dois pilotos, ambos a três pontos do português: o campeão em título, o alemão Pascal Wehrlein, igualmente da Porsche, que venceu em Homestead-Miami, EUA, corrida que antecedeu esta visita ao Principado, e o britânico Taylor Barnard, da McLaren.

Coletivamente, Porsche primeira no Mundial de Equipas, com 105 pontos, mais 25 do que a Nissan, e a Nissan comanda o de construtores, com 146 pontos, mais 26 do que a Porsche. Por tudo isto, Mónaco antecipado com expetativa também entre os pilotos. “Esta corrida, pela localização e a história, encontra-se sempre no topo dos objetivos na nossa temporada. Já aqui ganhei e consegui a ‘pole position’, mas a verdade é que não tenho sido bem-sucedido com a Porsche. Mas, este ano, com os resultados que temos conseguido em qualificação e nos ePrix, estou confiante, mas esta jornada é dupla e conta com Pit Boost no sábado, o que torna tudo ainda mais imprevisível», diz António Félix da Costa.

Horários Monaco e-Prix

Sábado

06h30 – Treino livre | 1 Dazn 5

08h10 – Treino livre 2 | Dazn 5

09h40 – Qualificação | Dazn 5

13h40 – Corrida | Dazn 4

Domingo

07h30 – Treino livre 3 | Dazn 5

09h40 – Qualificação | Dazn 5

13h40 – Corrida | Dazn 5 & Eurosport 2