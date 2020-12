Fórmula E com calendários “aos soluços”

O Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA confirmou que a Fórmula E vai ter um calendário de corridas que se terá de adaptar à situação sanitária. O primeiro conjunto de corridas, já confirmado (rondas um a quatro) consiste em duas duplas, a primeira em Santiago do Chile (16 e 17 de janeiro) e depois em Diriyah (26 e 27 de fevereiro) na Arábia Saudita. As corridas que chegaram a estar previstas para a Cidade do México e em Sanya, na China foram adiadas para mais tarde no ano. Como se percebe, todas as restantes corridas do calendário serão anunciadas mais tarde, dependendo de como evoluir a situação sanitária.