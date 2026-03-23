Fórmula E: Citroën confirma presença na Gen 4
A Citroën confirmou a renovação do seu compromisso com o Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E, numa fase em que a competição se prepara para entrar na era GEN4, prevista a partir da 13.ª temporada. A decisão reforça a aposta da marca na mobilidade elétrica e no desenvolvimento tecnológico através do desporto automóvel.
O anúncio foi feito por Xavier Chardon, CEO da Citroën, em Madrid, antes da sexta ronda do campeonato de 2025/26, que assinalou também a primeira prova europeia da temporada. A continuidade da marca na Fórmula E surge alinhada com a sua estratégia de eletrificação, assumindo a competição como um laboratório de inovação com impacto direto nos veículos do dia-a-dia.
A entrada na era GEN4 representa um novo ciclo na história da Fórmula E, com avanços significativos ao nível do desempenho e da tecnologia dos monolugares elétricos. Neste contexto, a Citroën pretende consolidar a experiência acumulada em competição para reforçar a sua presença no panorama da mobilidade sustentável e no desporto motorizado.
A aposta na Fórmula E mantém-se, assim, como um pilar central na estratégia da marca, permitindo a transferência de conhecimento entre a competição e os modelos de produção.
Xavier Chardon, CEO da Citroën, afirmou em Madrid: “Na Citroën, a inovação deve ser útil no dia-a-dia. A Fórmula E — e agora a GEN4 — permite-nos transformar o desempenho elétrico em progressos concretos para todos. O desporto motorizado faz parte do nosso ADN. Estamos orgulhosos por nos empenharmos plenamente neste novo capítulo.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI