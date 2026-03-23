Fórmula E: Citroën confirma presença na Gen 4

A Citroën confirmou a renovação do seu compromisso com o Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E, numa fase em que a competição se prepara para entrar na era GEN4, prevista a partir da 13.ª temporada. A decisão reforça a aposta da marca na mobilidade elétrica e no desenvolvimento tecnológico através do desporto automóvel.

O anúncio foi feito por Xavier Chardon, CEO da Citroën, em Madrid, antes da sexta ronda do campeonato de 2025/26, que assinalou também a primeira prova europeia da temporada. A continuidade da marca na Fórmula E surge alinhada com a sua estratégia de eletrificação, assumindo a competição como um laboratório de inovação com impacto direto nos veículos do dia-a-dia.

Foto: Fabrizio Boldoni / DPPI

A entrada na era GEN4 representa um novo ciclo na história da Fórmula E, com avanços significativos ao nível do desempenho e da tecnologia dos monolugares elétricos. Neste contexto, a Citroën pretende consolidar a experiência acumulada em competição para reforçar a sua presença no panorama da mobilidade sustentável e no desporto motorizado.

A aposta na Fórmula E mantém-se, assim, como um pilar central na estratégia da marca, permitindo a transferência de conhecimento entre a competição e os modelos de produção.

Xavier Chardon, CEO da Citroën, afirmou em Madrid: “Na Citroën, a inovação deve ser útil no dia-a-dia. A Fórmula E — e agora a GEN4 — permite-nos transformar o desempenho elétrico em progressos concretos para todos. O desporto motorizado faz parte do nosso ADN. Estamos orgulhosos por nos empenharmos plenamente neste novo capítulo.”