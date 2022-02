Fórmula E: circuitos podem ser alterados a pensar nos novos carros | AutoSport

A Fórmula E prepara-se para apresentar a nova geração de monolugares totalmente elétricos, a Gen3, a partir da nona época do campeonato. Com um motor elétrico que fornece até 350 kw de potência (470cv), capaz de uma velocidade máxima de 320 km/h, os carros da Gen3 vão baixar os tempos por volta e aumentar a probabilidade de ultrapassagens. Por isso, é possível que alguns dos circuitos por onde o campeonato do mundo passa, possam ter de sofrer alterações, sublinhou o CEO Jamie Reigle.

“Há claramente alguns circuitos dentro da Fórmula E que vão ter desafios com a aceleração e melhoria da qualidade dos carros.Portanto, aquele de que as pessoas falam muito é, na verdade, Paris, com muitas curvas de 90 graus. É um circuito miuito citadino, mas isso vai ser um desafio. Estamos a ter uma conversa com Paris em torno de ‘podemos mudar a configuração da pista’, pois ainda adoraríamos competir lá, e planeamos fazê-lo a partir de 2023”, afirmou Reigle ao Motorsport.co.

Também o traçado saudita, onde se realizou a dupla ronda inaugural da época 8 no último fim de semana, pode ser alterado, explicou Reigle. “Tudo o que pudermos oferecer, e se pudermos fazer algo novo, adoraríamos fazê-lo – mesmo que tivesse de ser para mudar a extensão da pista. O nosso objetivo é que a nossa corrida tenha de ser especial. É muito importante tornar as nossas corridas mais emocionantes e o nosso objetivo é oferecer a melhor corrida”.