Fórmula E: Circuito de Diriyah com mudanças de última hora

O circuito de Diriyah acolher as duas primeiras rondas do campeonato de Fórmula E mas reservou uma surpresa para as equipas.

Além de ser palco das primeiras corridas noturnas da Fórmula E de 26-27 de Fevereiro, tendo instalado luzes LED de baixo consumo no circuito de 2,495 km, haverá mais novidades para os pilotos, com a pista a ser ligeiramente alterada.

As mudanças incluem a saída do pit lane, que dá para a Curva 2, a sequência das curvas 9/10 e o complexo das curvas 18/19.

Motorsport.com noticia que as alterações foram feitas para se adaptarem às mudanças que as autoridades locais estão a fazer na rede rodoviária que faz parte da pista. Todas as equipas da Fórmula E terão sido informadas sobre potenciais alterações da pista na passada quinta-feira, sendo a configuração final da pista foi apresentada apenas na segunda-feira.