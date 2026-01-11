Fórmula E, Cidade do México – Dan Ticktum: “Parece uma corrida de carros de aluguer”

Dan Ticktum voltou a sair de mãos a abanar da ronda da Cidade do México da Fórmula E, depois de ter sido apanhado num acidente em cadeia logo nas primeiras voltas. O piloto da Cupra Kiro reagiu de forma dura e emotiva, sem filtros, como é seu hábito, criticando não só o comportamento dos adversários em pista, mas também o nível dos comissários do campeonato.

O incidente teve origem na curva 5, quando Nick Cassidy tocou em António Félix da Costa, provocando um pião do Jaguar do português. O monolugar acabou por embater no DS Penske de Maximilian Günther, com Ticktum a ser atingido por fora, ficando imediatamente fora de prova. Günther sofreu danos significativos, mas continuou e da Costa também abandonou.

Após uma investigação prolongada, os comissários consideraram tratar-se de um simples incidente de corrida, explicando que o toque inicial entre Cassidy e da Costa foi demasiado ligeiro para justificar sanção e que Günther tinha o direito de optar por uma trajetória mais fechada na curva.

It was a tough early exit for Dan Ticktum, after he got caught up in an incident between Da Costa and Günther.#FormulaE #MexicoCityEPrix 🇲🇽 pic.twitter.com/o4PpqtblcI — Formula E Source (@formulaesource) January 10, 2026

Ticktum, no entanto, não escondeu a frustração. Já fora eliminado na corrida de abertura da época, em São Paulo, após um toque de Nyck de Vries sem qualquer penalização para o piloto da Mahindra. Em ambas as provas, o britânico encontrava-se em posição de lutar por um pódio, o que agravou o sentimento de injustiça.

Ticktum voltou a criticar o critério dos comissários e da direção de corrida, acusando o campeonato de não penalizar manobras agressivas e de permitir um ambiente excessivamente permissivo em pista.

“Eles correm como um grupo de crianças, crianças petulantes. Patético! Já chega. Isto não é uma categoria de talento. O nível de arbitragem neste campeonato neste momento é simplesmente terrível, por isso toda a gente conduz como uns idiotas. Há imensas meias manobras, muitas tentativas tardias. Nem sempre é culpa dos pilotos, mas isto não está a ser devidamente controlado. Parece uma corrida de carros de aluguer. Não sei em que outro campeonato do mundo é que se pode bater por trás noutro piloto, fazê-lo perder várias posições, e não acontecer nada. É uma anedota. Não é aceitável que os comissários digam ‘desculpa, mas falhámos isso’. Isto é um campeonato do mundo. Algo tem de mudar.”

O diretor de equipa da Cupra Kiro, Russell O’Hagan, reconheceu publicamente a frustração do piloto, embora com um tom mais moderado. Para o responsável, o problema não se resume apenas à condução dos pilotos, mas também à forma como os regulamentos são aplicados e interpretados, defendendo a necessidade de maior clareza para evitar excessos.

“Partilhamos algumas das frustrações do Dan. É normal que esteja chateado depois do que aconteceu em São Paulo e agora no México. Não se trata apenas dos padrões de condução, mas também dos regulamentos e das decisões dos comissários. É preciso perceber onde estão os limites para evitar que isto se transforme num vale-tudo.”

Fotos: Fórmula E