Fórmula E, Cidade do Cabo: Sacha Fenestraz faz a pole, Félix da Costa 13º | AutoSport

A Cidade do Cabe tem se revelado num palco fantástico para a Fórmula E. O cenário é belo e a pista é rápida e desafiante. Tivemos a sessão de qualificação cheia de surpresas com Sasha Fenestraz a conseguir uma excelente pole position. A Nissan começa a mostrar um pouco mais de andamento e Fenestaz mostra potencial. António Félix da Costa teve de se contentar com o 13º posto.

O filme da qualificação

No grupo 1 tínhamos Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team), Jean-Éric Vergne (DS Penske), Nick Cassidy (Envision Racing), Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team), António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team), Andre Lotterer (Avalanche Andretti Formula E), Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing), Norman Nato (Nissan Formula E Team), Sasha Fenestraz (Nissan Formula E Team), Dan Ticktum (NIO 333 Racing) e Nico Muller (ABT CUPRA Formula E Team).

Wehrlein e Félix da Costa instalaram-se nos primeiros lugares do top 4 nas primeiras voltas, mas depressa foram destronados por Fenestraz, Cassidy, Vergne e Lotterer. Hughes começou mal a sessão com um contacto nas proteções da pista, sem consequências. Félix da Costa e Pascal Wehrlein voltaram ao top da tabela numa sessão dinâmica e que parecia prometer para os Porsche. Vergne e Fenestraz mantinham-se no top 4. Hughes entrou no top 4 na sua penúltima tentativa, tal como Cassidy. Fenestraz, Cassidy, Wehrlein e Vergne passaram à fase a eliminar e Félix da Costa, que parecia ter encontrado o ritmo certo para a qualificação, foi sétimo.

No Grupo 2 tínhamos, Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E), Sebastian Buemi (Envision Racing) , Sam Bird (Jaguar TCS Racing), René Rast (Neom McLaren Formula E Team), Lucas di Grassi (Mahindra Racing), Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), Oliver Rowland (Mahindra Racing), Stoffel Vandoorne (DS Penske), Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing), Max Gunther (Maserati MSG Racing) e o homem da casa, Kelvin van der Linde.

Os carros equipados com unidades motrizes da Mahindra ficaram parados nas boxes. A Mahindra não vai continuar o fim de semana, com problemas na suspensão traseira, que colocam em causa a segurança dos monolugares. A marca indiana resolveu retirar os quatro carros (Mahindra e ABT Cupra) da corrida de hoje por motivos de segurança. Ainda não se sabe qual o motivo em específico.

Evans, Dennis, Gunther e Mortara instalaram-se no top 4, mas primeiras voltas. Buemi e Bird juntaram-se à lista de candidatos ao top 4, que seria decidido nos últimos minutos. A sessão acabou ocm bandeiras vermelhas, com Edo Mortara a bater contra as proteções da pista, para logo de seguida ver Bird perder o controlo do carro e bater contra o seu carro. O piloto da Jaguar perdeu o carro na entrada da mesma curva e bateu contra o Maserati. No entanto, as bandeiras amarelas não foram mostradas a tempo. Passaram à fase a eliminar Rast, Evans, Buemi e Gunther.

Fase a eliminar

O primeiro duelo dos quartos de final foi entre Wehrlein e Cassidy e Wherlein ficou pelo caminho, com Cassidy a passar para as meias-finais. Na segunda eliminatória, Fenestraz enfrentou Vergne e o piloto da Nissan passou à meia-final com um fim de volta impressionante, quase a perder o controlo do carro. A terceira eliminatória foi entre Buemi e Evans. Buemi exagerou na entrada de uma curva e bateu contra a proteção, facilitando a tarefa a Evans que passou com facilidade à próxima fase. A eliminatória final era entre Gunther e Rast, num duelo germânico para a última vaga nas meias-finais. Gunther foi o mais rápido e passou à próxima fase.

Fenestraz em grande

Na primeira meia-final, Fenestaz conseguiu levar a melhor sobre Cassidy, assegurando um lugar na derradeira sessão e na segunda meia-final Gunther venceu Evans, que começou a volta com boa margem, mas perdeu essa vantagem perto do fim. Na final, Fenestraz enfrentou Gunther e na sua sexta corrida na Fórmula E conseguiu a primeira pole. Uma prestação sem mácula do piloto francês da Nissan, sendo a volta mais rápida de sempre da Fórmula E (maior velocidade média registada).

A Cidade do Cabo deu-nos boas surpresas, com dois pilotos teoricamente longe de serem favoritos à pole a conseguirem um lugar na final. Fenestaz pareceu em grande forma e conseguiu brilhar. A Jaguar continua em boa forma, Vergne está mais próximo do topo e Wehrlein está ainda em condições de tentar um pódio na corrida de mais logo. Destaque para a boa qualificação de Dan Ticktum, para a má qualificação de Jake Hughes e Stoffel Vandoorne e claro, Félix da Costa que voltou mais uma vez a ser eliminado na fase de grupos.

A corrida está agendada para as 14h.